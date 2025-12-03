Todo lo que tiene que saber sobre el sorteo este viernes del Mundial 2026: hora y artistas invitados al show

En Washington D. C. comenzará a definirse este viernes 5 de diciembre el camino de las selecciones rumbo a la Copa del Mundo, la primera que se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, y la primera edición en contar con 48 equipos y un calendario ampliado.
El escenario elegido fue el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, y se espera que la ceremonia mezcle el espectáculo con lo deportivo. El evento llega con más expectativas que nunca al incluir un formato con novedades, un estilo de gala hollywoodense y un despliegue artístico al nivel del deporte con más afición del mundo. Y aunque la atención estará puesta en conocer los grupos, la FIFA diseñó un evento pensado en sorprender. Le contamos todo lo que tiene que saber sobre el sorteo del Mundial.