De los preparativos de su boda al centro de detención: el drama de la deportista colombiana Nicolth Hernández capturada por ICE

Pese a que la colombiana lleva 15 años en el país norteamericano, las autoridades migratorias la detuvieron en un operativo donde estaban “revisando matrículas”. Estos son los detalles.

    Nicolth Hernández es una luchadora colombiana que desde hace 15 años vive en Estados Unidos. Foto: Facebook
    Nicolth Hernández, aunque es conocida como luchadora, también se desempeña como técnica quirúrgica. Foto: Facebook
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Nicolth Hernández Lucero, una joven colombiana de 24 años destacada en el ámbito de la lucha libre profesional, se encuentra actualmente en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida.

La deportista colombiana fue arrestada mientras conducía el vehículo de su padre de regreso a casa. En ese momento, mantenía una llamada telefónica con su esposo, Noah Lazega, quien decidió grabar la interacción al percatarse de la presencia de agentes federales.

Lea también: Familia clama por la liberación de joven colombiano detenido en EE. UU. mientras solicitaba asilo

En el audio conocido por medios estadounidenses se escucha a Nicolth preguntar reiteradamente el motivo de su detención, a lo que los oficiales respondieron indicando que estaban en la zona “revisando matrículas” y que el operativo originalmente se dirigía al propietario del automóvil, su progenitor. Al no encontrarlo en el lugar, procedieron a llevarse a la joven en custodia.

Pese a esa detención por las autoridades migratorias, Hernández cuenta con una trayectoria de cumplimiento legal en el país. Llegó a Estados Unidos a los 15 años junto a sus padres y su hermana gemela, amparada bajo una solicitud de asilo político que le otorgó permisos de trabajo válidos.

Además de su carrera deportiva como luchadora independiente entrenada por la leyenda Gangrel, Nicolth trabaja como técnica quirúrgica en un hospital local y no posee antecedentes penales.

El arresto de la luchadora, conocida junto a su hermana Tiffany como las “Lucero Twins”, fue el pasado 11 de febrero en la localidad de Fort Lauderdale bajo circunstancias que su familia califica como confusas e injustas. Sin embargo, al día de hoy, sigue en el centro de detención migratorio.

Nicolth Hernández, aunque es conocida como luchadora, también se desempeña como técnica quirúrgica. Foto: Facebook

La detención ha impactado profundamente la vida personal de la joven, quien se casó en diciembre pasado y tenía planeado celebrar su boda religiosa el 28 de febrero. Su esposo, ciudadano estadounidense, ya había iniciado el proceso para ajustar el estatus migratorio de Nicolth antes del incidente.

Su abogado, Justin Gould, ha señalado que ella es víctima de un “limbo migratorio” sistémico, a pesar de haber seguido todos los requerimientos legales durante casi una década.

Un juez de inmigración fijó una fianza de 2.500 dólares para su liberación provisional, por lo que la familia de Hernández ha recurrido a campañas de recaudación de fondos para costear la defensa legal, en espera de una audiencia que defina su situación definitiva en el país.

Siga leyendo: Hijo de la congresista Ángela Vergara vuelve a Colombia tras 20 días detenido por ICE

