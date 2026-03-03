Festival Estéreo Picnic: ya están aquí los horarios oficiales por días y escenarios

En pocas semanas se vivirá una nueva edición del Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, y por fin los organizadores dieron a conocer los horarios de cada uno de los artistas invitados en cada uno de sus escenarios.
Se trata de uno de los festivales de mayor convocatoria en el país, sobre todo desde que desde hace algunas ediciones empezó a tener como sede el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, pues durante años, el FEP se realizó en el municipio de Tocancipá, al norte de Bogotá.
Solo en su edición anterior, el 30% de sus asistentes eran turistas provenientes de distintas ciudades del país e incluso desde el exterior, lo que se ha convertido en un motor de desarrollo para la capital del país.
Ahora, los asistentes pueden programar su presencia en el Festival Estéreo Picnic que se realizará del 20 al 22 de marzo, contando con cinco escenarios más un espacio especial para el show argentino de Fuerza Bruta, con jornadas que superarán las doce horas de duración.