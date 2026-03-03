Así los liberales le mueven sus maquinarias a Roy Barreras para la consulta, ¿le alcanzará?

Roy Barreras lleva reuniéndose con decenas de caciques políticos de las diferentes regiones desde que empezó su correría por la presidencia. Pero eso no parece haberle ayudado, ya que apenas marcó el 1,8% en la encuesta Invamer.
A pesar de eso, él y sus asesores están confiados. En su momento, Ángel Becassino dijo que, si bien tenía un porcentaje bajo, todos hablaban de él. Su hora de la verdad llegará el 8 de marzo, el día en que se prueba si las maquinarias que viene aceitando se movieron o no.