Nacional perdió en la serie de penales contra Sao Paulo (4-3) y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Había mucho en juego. Nacional buscaba volver, después de 10 años, a cuartos de final de la Copa Libertadores. Por eso el partido de vuelta de octavos, contra Sao Paulo, en un estadio Morumbí lleno, con un público que hacía sentir como un infierno la cancha para el rival, requería de concentración.
Sin embargo, un descuido tonto en defensa, cuando apenas iban dos minutos de partido, puso al cuadro verde a remar desde atrás, a replantear el encuentro que, poco tiempo atrás, había imaginado el técnico argentino Javier Gandolfi.
En un tiro de esquina, donde el verde marcó en zona, la pelota pasó por encima de Alfredo Morelos, quien estaba cubriendo el primer palo, y también superó a los otros defensores del cuadro verde que vieron como un jugador de Sao Paulo conectó la pelota, poniéndola al otro lado del área. Ahí estaba André Silva, quien, marcado por Jorman Campuzano, se encontró la pelota en su carrera con la cabeza y la metió en el arco defendido por David Ospina.