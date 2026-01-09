x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Petro arrancó el 2026 con ánimo de dictador

09 de enero de 2026
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Luz María Sierra
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que sacudieron el arranque de 2026 y encendieron las alarmas sobre el rumbo del país. Petro arrancó el 2026 con ánimo de dictador, tras una seguidilla de decisiones tomadas en plena temporada de vacaciones —endeudamiento exprés por $23 billones, emergencia económica, salario mínimo histórico, impulso a una Asamblea Constituyente y la toma de universidades públicas— que, juntas, dibujan una estrategia peligrosa en año electoral. Trump domesticó al jaguar, luego de una marcha convocada en defensa de Nicolás Maduro, un discurso incendiario que se desinfló tras la llamada del presidente estadounidense y un giro abrupto que dejó al descubierto las contradicciones del relato antiimperialista. Y detalles i......

Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín

Editor General

