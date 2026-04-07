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En vivo | Real Madrid (1) - (2) Bayern Múnich: Mbappé marcó el descuento para los blancos en la Champions

El colombiano Luis Díaz, marcó el primer gol del encuentro, a los 41 minutos del compromiso.

  • El colombiano Luis Díaz es titular con el Bayern Múnich. FOTO: Tomada de X @FCBayern
    El colombiano Luis Díaz es titular con el Bayern Múnich. FOTO: Tomada de X @FCBayern
hace 2 horas
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El delantero colombiano Luis Fernando Díaz es titular con el Bayern Múnich en el duelo por cuartos de final de la Champions.

Es la primera vez que el guajiro juega en el Santiago Bernabéu, ya que en su paso por Liverpool no pudo estar en el duelo que los Reds disputaron por los octavos de final de la Champions 2022-2023 porque estaba lesionado.

Bayern Múnich gana el duelo parcialmente 0-2, con anotaciones del colombiano y Harry Kan. El compromiso cobra aún más relevancia, pues se miden dos de los equipos favoritos al título de la edición 2025-2026 del torneo europeo.

Siga acá el minuto a minuto del partido

Minuto 74: Tanto insistió en francés Kylian Mbappé hasta que logró el gol del descuento a pesar del esfuerzo del arquero Neuer, quien esta vez no pudo contener el remate del 10 del Real Madrid.

Minuto 65: Manuel Neuer le vuelve a negar el gol a Mbappé, esta vez, el arquero alemán alcanzó a estirar su brazo para evitar que el remate cruzado del francés se fuera al fondo del arco y envió la pelota al tiro de esquina.

Minuto 45: En el arranque del segundo tiempo, el goleador Harry Kane aumenta la ventaja para el conjunto bávaro.

Minuto 41: Gol de Luis Díaz. El colombiano aprovecha una habilitación y por el centro del área llega para enviar el balón al fondo del arco. El Bayern Múnich toma la ventaja en el Santigao Bernabéu.

Minuto 30: No se mueve el marcador gracias a que el arquero Manuel Neuer salvó a Bayern Múnich en dos llegadas claras de Kylian Mbappé promediando el primer tiempo.

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