¡Volvemos! Colombia venció 3-0 a Bolivia y clasificó a su séptimo Mundial con fiesta en Barranquilla. Vea los goles

En el Metropolitano de Barranquilla lo de menos era jugar bien. El guión estaba escrito con letras de ansiedad y esperanza: lo único que importaba era ganar, sellar la clasificación y borrar la herida que dejó Catar 2022, ese Mundial que la Selección vio desde la distancia.

Colombia llegaba con la mochila cargada de dudas tras seis partidos sin conocer la victoria. Sin embargo, en el ambiente se respiraba una fe inquebrantable, la certeza de que esa noche sería distinta, de que era el día para dar el paso hacia el máximo escenario del fútbol.

El gol no apareció temprano, y por momentos la tribuna contenía la respiración. Hasta que en el minuto 30 se encendió la luz: Santiago Arias, quien suplió de manera impecable al sancionado Daniel Muñoz, se proyectó por la derecha y sirvió un pase perfecto. Allí, como tantas veces, apareció el 10. James Rodríguez acarició la pelota con su pierna derecha y la colocó en la red. Entonces el estadio explotó. Los nervios desaparecieron de golpe y la tranquilidad bajó como un manto sobre las graderías.

La calma, sin embargo, se quebró en los primeros compases del segundo tiempo. Bolivia se soltó, adelantó sus líneas y buscó la igualdad. Era el momento de mover fichas, y Néstor Lorenzo no titubeó: Juan Fernando Quintero y Jaminton Campaz entraron por James, que presentaba una molestia física, y por Jhon Arias. El cambio de aire fue inmediato. Colombia recuperó el control de la pelota y la seguridad en el mediocampo.

Al minuto 74 llegó la estocada que bajó el telón de la esperanza boliviana. Jhon Córdoba, con un remate cruzado, puso el 2-0. La tribuna, en plena fiesta, comenzó a corear un nombre que nunca pasa de moda: Dayro Moreno. El técnico escuchó el clamor popular y lo mandó al campo. Fue un mensaje anímico que contagió a todos.

Entonces, la magia de Luis Díaz apareció en la banda izquierda. Con una jugada individual, dejó mano a mano a Juanfer Quintero, quien definió con clase para sellar el 3-0 definitivo. El Metropolitano era un carnaval: la gente bailaba, cantaba y lloraba de emoción.

La misión estaba cumplida. Colombia regresó al lugar donde pertenece, al escenario de los sueños y las ilusiones colectivas. Norteamérica 2026 ya espera a la Tricolor, que sumará su séptima participación en una Copa del Mundo. El último capítulo de las Eliminatorias será el martes, en Maturín, ante Venezuela (6:30 p. m.), pero ya con la tranquilidad de que la fiesta mundialista está asegurada.

Colombia vuelve al Mundial. Y Barranquilla, una vez más, fue el corazón que lo hizo posible.