Con la redención de Brayan León y Léider Berrío, DIM logró remontada épica en Ibagué contra Tolima

Tiene virtud y defecto. En algunos momentos es luz. En otros sombra. Tan humano como cualquiera, pero como es futbolista y juega en uno de los equipos grandes del país, sus errores –muchos de ellos infantiles, evitables–, son juzgados con vehemencia. A quien lo hace no le falta razón. En estas páginas hemos manifestado que Brayan León debe madurar su inteligencia emocional para que “estalle” todo su potencial. En lo deportivo, salvo por su falta de acierto al momento de definir por la ansiedad que lo caracteriza, está lleno de virtudes.

Corre todos los balones, incomoda a los defensas rivales, abre espacio a los compañeros. Por eso Alejandro Restrepo, contra las críticas que abundaban en internet tras la expulsión contra Santa Fe, se la jugó por ponerlo como titular ante Tolima en Ibagué. León respondió. Cuando el Medellín, víctima de las desconcentraciones, tanto en ataque, como en defensa, que lo han caracterizado durante este semestre, protagonizó la jugada que abrió el camino para la remontada ante los pijaos de Lucas González.

El Poderoso perdía 2-0 con los tantos de Mauricio González. Faltaban pocos segundos para que terminara el tiempo añadido de la primera parte. Mandaron un pase largo al área. No había forma de que llegara. El arquero Fiermarín podía cerrarlo fácil. Pero León luchó. Le hicieron falta. El central, con ayuda del VAR, pitó penalti. Léider Berrío, figura del encuentro, pateó y marcó. Al inicio del segundo tiempo, Ménder García anotó el tanto del empate en una jugada donde el atacante bolivarense distrajo.

Cuando la segunda parte ya estaba en un punto álgido, con Jarlan Barrera en cancha, Léider Berrío marcó un golazo en el que colgó al arquero del Tolima y consolidó la remontada del DIM, que llegó a 24 puntos en la Liga. Los rojos han marcado 24 goles en el Clausura. Sin embargo, ha encajado 17. Eso se debe a las desconcentraciones que han tenido muchos futbolistas en la zona defensiva –incluyendo a los arqueros–, en los juegos del “Todos Contra Todos”. Eso se debe corregir para los cuadrangulares. También en los “mata-mata”, como el del miércoles contra Santa Fe en Bogotá por Copa (8:00 p.m.). Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:



Éder Chaux; Esneyder Mena, Jhon Palacios, José Ortiz, Daniel Londoño; Léider Berrío, Halam Loboa, Alexis Serna; Ménder García, Brayan León, Jáder Valencia.