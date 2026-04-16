El dinero sí jugó: Flamengo goleó 4-1 al DIM en la Libertadores y dejó en evidencia la brecha

Desde el primer minuto se notó que la brecha es enorme. Dicen que el “dinero no juega”, pero la diferencia de categoría entre los futbolistas del Flamengo de Brasil, que tiene el segundo plantel más costoso de la Copa Libertadores (219,20 millones), y la nómina del DIM es abismal, innegable. El “Fla” tiene el récord de la compra más alta de la historia del fútbol suramericano: a inicios de este año pagó 42 millones de euros al West Ham United para repatriar al volante de 28 años. Sí: el vigente campeón de la Copa Libertadores pagó tres veces lo que vale la plantilla completa del DIM (14,8 millones) por una de sus figuras. Paquetá, potencial convocable por Carlo Ancelotti para jugar el Mundial 2026 con la Selección de Brasil, fue quien marcó el primer gol del duelo entre antioqueños y brasileños. Lo hizo después de patear de zurda entrando al área, cuando iban 15 minutos. Celebró con su acostumbrado baile. Los aficionados que asistieron al Maracaná festejaron con emoción. Sin embargo, la alegría de esa anotación se extendió por todo Brasil. Flamengo es el club con más hinchas en ese país: las cifras oscilan entre 45 y 47 millones de personas.

Casi 50.000 estuvieron en las graderías. El Medellín, que, aunque no ha tenido un buen semestre en el inicio de 2026, siempre cuenta con la compañía de sus hinchas, contó con el apoyo de unos cuantos —quizás 5.000— que viajaron hasta Río para ver el duelo. Estos celebraron cuando, al minuto 40, después de una buena jugada en sociedad, Yony González anotó su primera diana en Libertadores con el cuadro rojo y puso el empate parcial. Para el futbolista antioqueño, que se mostró tranquilo en su celebración, el Maracaná no es ajeno: jugó con Fluminense —eterno rival de Flamengo— en 2023.

Se acabó la ilusión La anotación de González le cambió el ánimo al equipo colombiano. Durante cuatro minutos se acercaron a la portería defendida por el argentino Rossi. Sin embargo, cuando mejor jugaban, en una transición que tuvo polémica por una presunta falta sobre Baldomero Perlaza, luego de que Lucas Paquetá le tocara el cuello, Bruno Henrique anotó el 2-1 en favor de Flamengo. Hubo riesgo de que lo anularan. El VAR revisó. Perlaza y el Medellín reclamaban un golpe fuerte. El futbolista vallecaucano, que tiene experiencia en este tipo de partidos —cuando jugó en Santa Fe y Nacional—, se quedó tirado en el suelo por un toque leve. El juez central decidió que no era para amonestación: convalidó el gol.

Eso cambió el destino del partido. En el segundo tiempo, el cuadro rojo se vio superado por un Flamengo que jugó a media máquina. El uruguayo Giorgian de Arrascaeta marcó el tercer gol de Flamengo cuando iban cuatro minutos de la parte complementaria. Después, Leo Pereira marcó de cabeza, pero lo anularon por fuera de lugar. En los minutos finales, ya con un equipo “alterno”, los brasileños controlaron la pelota, mientras que los antioqueños se vieron dominados —sometidos— por el rival: cuando iban seis minutos de reposición, Pedro puso el 4-1 definitivo que ratificó al “Fla” primero en el Grupo A, mientras que el DIM sigue en la tercera casilla. El próximo 30 de abril, los rojos reciben en el Atanasio Girardot (9:00 p. m.) al Cusco de Perú, que es último y se perfila como rival directo para pelear por el tercer cupo de la zona e ir a la Copa Sudamericana. Los peruanos perdieron 2-1 con Estudiantes de La Plata. Reviva aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:

Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño; Frank Fabra; Esneyder Mena, Alexis Serna, Baldomero Perlaza, Francisco Chaverra; Yony González, Francisco Fydrizewski.