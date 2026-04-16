El dinero sí jugó: Flamengo goleó 4-1 al DIM en la Libertadores y dejó en evidencia la brecha

Desde el primer minuto se notó que la brecha es enorme. Dicen que el “dinero no juega”, pero la diferencia de categoría entre los futbolistas del Flamengo de Brasil, que tiene el segundo plantel más costoso de la Copa Libertadores (219,20 millones), y la nómina del DIM es abismal, innegable.
El “Fla” tiene el récord de la compra más alta de la historia del fútbol suramericano: a inicios de este año pagó 42 millones de euros al West Ham United para repatriar al volante de 28 años. Sí: el vigente campeón de la Copa Libertadores pagó tres veces lo que vale la plantilla completa del DIM (14,8 millones) por una de sus figuras.
Paquetá, potencial convocable por Carlo Ancelotti para jugar el Mundial 2026 con la Selección de Brasil, fue quien marcó el primer gol del duelo entre antioqueños y brasileños. Lo hizo después de patear de zurda entrando al área, cuando iban 15 minutos.
Celebró con su acostumbrado baile. Los aficionados que asistieron al Maracaná festejaron con emoción. Sin embargo, la alegría de esa anotación se extendió por todo Brasil. Flamengo es el club con más hinchas en ese país: las cifras oscilan entre 45 y 47 millones de personas.