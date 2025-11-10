DIM es el primer clasificado a la final de la Copa Betplay y espera por América o Nacional

Independiente Medellín se llevó un gran susto en la definición del cupo para la final de la Copa Betplay, al enfrentar a un aguerrido Envigado que le igualó 1-1 este lunes en el Atanasio Girardot.

La sanción de un penal, por mano de Alexis Serna y que convirtió Bayron Garcés a los 35 minutos, causó preocupación. Sin embargo, a los 37 Diego Moreno marcó y trajo tranquilidad momentánea a los aficionados rojos que vivieron momentos de tensión durante el encuentro.

Con este resultado, los escarlatas se confirmaron en la final de la Copa Betplay, ya que la serie quedó 2-1 tras el triunfo 0-1 una semana atrás en el Polideportivo Sur.

Antes del penal, el partido era flojo, sin emociones, aburrido y sin llegadas a los arcos. Pero de ahí en adelante el DIM reaccionó, empató y jugó los últimos minutos del primer tiempo a buen ritmo, buscando el arco defendido por Juan Pablo Montoya, que tuvo un buen desempeño.

Washintong Aguerre también tuvo una acción destacada en la etapa inicial, salvando de mano cambiada un remate de Berrío.

En el segundo tiempo, por momentos, el partido se tornó enredado hasta que el DIM aumentó la velocidad de su juego tratando de marcar de nuevo para darles alegría a los más de 20 mil aficionados que llegaron al escenario.