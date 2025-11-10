x

DIM es el primer clasificado a la final de la Copa Betplay y espera por América o Nacional

El compromiso en el Atanasio Girardot terminó empatado 1-1 con tantos de Bayron Garcés, de penal, y Diego Moreno.

  • Medellín empató 1-1 cpon Envigado en el Atanasio Girardot y se clasificó a la final de la Copa Betplay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
10 de noviembre de 2025
Independiente Medellín se llevó un gran susto en la definición del cupo para la final de la Copa Betplay, al enfrentar a un aguerrido Envigado que le igualó 1-1 este lunes en el Atanasio Girardot.

La sanción de un penal, por mano de Alexis Serna y que convirtió Bayron Garcés a los 35 minutos, causó preocupación. Sin embargo, a los 37 Diego Moreno marcó y trajo tranquilidad momentánea a los aficionados rojos que vivieron momentos de tensión durante el encuentro.

Con este resultado, los escarlatas se confirmaron en la final de la Copa Betplay, ya que la serie quedó 2-1 tras el triunfo 0-1 una semana atrás en el Polideportivo Sur.

Antes del penal, el partido era flojo, sin emociones, aburrido y sin llegadas a los arcos. Pero de ahí en adelante el DIM reaccionó, empató y jugó los últimos minutos del primer tiempo a buen ritmo, buscando el arco defendido por Juan Pablo Montoya, que tuvo un buen desempeño.

Washintong Aguerre también tuvo una acción destacada en la etapa inicial, salvando de mano cambiada un remate de Berrío.

En el segundo tiempo, por momentos, el partido se tornó enredado hasta que el DIM aumentó la velocidad de su juego tratando de marcar de nuevo para darles alegría a los más de 20 mil aficionados que llegaron al escenario.

Preocupación por el polaco

La felicidad de la clasificación a la final contrastó con la preocupación del minuto 70 cuando el goleador del equipo tanto en Liga como en Copa, Francisco Fydriszewski, se lanzó al piso y pidió el cambio, al parecer por una molestia en su pierna derecha (golpe en la rodilla). En su lugar ingresó Ménder García, quien fue silbado por la tribuna, algo que el arquero Aguerre reprochó.

Aunque el marcador no cambió, el DIM buscó de varias maneras ganar el compromiso. Pero la buena y férrea defensa de Envigado le impidió otra celebración al equipo que avanzó a la final, su sexta en la historia de la Copa. Llevaba cuatro ediciones sin avanzar a esta instancia y no es campeón desde 2020, cuando venció en la final al Deportes Tolima bajo la dirección técnica de Hernán Darío Gómez.

Diego Moreno fue el verdugo de Envigado, ya que marcó los dos tantos de la serie. “Felices por la clasificación a la final, era algo que queríamos y que buscamos, ahora a seguir concentrados en lo que sigue, queremos darles alegrías a los hinchas y más en el cierre de esta temporada”, dijo el arquero Aguerre.

Ahora, el Poderoso, que además es líder de la Liga y de la reclasificación, espera por el ganador de la serie que definirán América y Nacional (va ganando el verde 4-1) el domingo.

Nóminas titulares DIM y Envigado

