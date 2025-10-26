Nacional volvió a ganar un clásico paisa después de 9 partidos; el marcador no se daba desde hace 6 años

Los cánticos de los aficionados de Nacional que salían de la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot en la noche del domingo se impusieron, con el paso del tiempo, al contrapeso que intentaron hacerle los hinchas del DIM que estaban en norte y, en pocas cantidades, regados por oriental y occidental.
El cuadro verde era local en el juego de la fecha 17 del Clausura y se notó. Su gente lo hizo sentir a los jugadores del Medellín en cada momento del clásico paisa. Por eso, en los últimos minutos del encuentro, cada que el DIM, que terminó con el 62% de la posesión de la pelota, se acercaba al arco defendido por David Ospina, unían sus voces al unísono para que los cánticos se escucharan como un eco ensordecedor que, quizás, intimó a los atacantes rojos, sin la efectividad acostumbrada.