Empeora la protesta en el Ministerio de Minas: manifestantes aseguran que no se moverán hasta que se instale una mesa de negociación

En la mañana de este 18 de febrero, alrededor de 200 personas madrugaron a protestar al Ministerio de Minas y Energía en Bogotá. Se trata de integrantes de las centrales obreras CGT, CTC y CUT y que pertenecen al sector cañero, panelero y palmero provenientes del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda. De hecho, las autoridades reportaron que los manifestantes están bloqueando la entrada de trabajadores del Ministerio como mecanismo de presión para conseguir atención sobre la situación. Según los voceros, exigen al Gobierno Nacional garantías para el sector del etanol y el biodiésel de producción nacional, así como medidas que protejan el empleo y la industria local. La situación es acompañada por autoridades y permanece en desarrollo. Puede leer: Gobierno anuncia que gasolina ya no bajará $300, sino $500, a partir de febrero

¿Qué piden los manifestantes?

La protesta comenzó en horas de la madrugada de este miércoles y sobre las 9:50 de la mañana persistía. De hecho, los manifestantes fueron claros en que “no se moverán” hasta que se instale una mesa de diálogo con el ministro de Minas, Edwin Palma. En medio de una jornada de protesta que mantiene restringido el ingreso a las instalaciones del Ministerio.

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Sintrainagro, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo Autónoma e Independiente (CGT), advierteN sobre una grave crisis en la comercialización del etanol. FOTO TOMADA DE X (@supershadai).

Según informó la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en el punto de concentración hace presencia un funcionario del Ministerio de Minas y Energía, delegado del área de Hidrocarburos, quien sostiene una reunión con voceros de la manifestación para escuchar sus solicitudes. “En el punto hace presencia el señor Ascanio Tapias, funcionario de la Defensoría del Pueblo; Juan David Millán, funcionario del Ministerio de Minas y Energía; José Andrés Gutiérrez, jefe de gabinete del Ministerio de Minas; Leonardo Echeverri, coordinador de Diálogo del Ministerio de Minas; y gestores del Ministerio del Interior”, aseguró la Secretaría.

Amenazan con una movilización con más personas

Los manifestantes han advertido que, de no lograrse acuerdos favorables, convocarán a una marcha mayor número de personas y procederán a realizar bloqueos en la vía.

Además de la presencia del ministro y del director de Hidrocarburos, los voceros piden la participación de representantes de los ministerios de Minas y Energía, Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, e Interior. También solicitaron que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación actúen como garantes en el proceso de diálogo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre afectaciones adicionales en movilidad, mientras continúan las conversaciones en el lugar.

¿Por qué protestan afuera del Ministerio de Minas?

En un comunicado firmado por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Sintrainagro, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo Autónoma e Independiente (CGT), se advierte sobre una grave crisis en la comercialización del etanol.

Las organizaciones alertan que existe un sobreabastecimiento cercano al 300%, con más de 54 millones de litros almacenados sin salida comercial. Esta situación, según el documento, podría derivar en la paralización de ingenios y plantas productoras ante la falta de capacidad de almacenamiento y la imposibilidad de vender el biocombustible.

De concretarse un freno en la producción, los sindicatos advierten que cerca de 450.000 empleos formales en el suroccidente del país estarían en riesgo.

Manifestantes exigen la instalación de una mesa de diálogo. FOTO TOMADA DE X (@JeissonfVera).

Cambios en el precio y competencia con etanol importado

En el comunicado, las centrales obreras señalan que “la crisis se profundizó tras la modificación en la metodología para calcular el precio al productor de etanol, sumada a la preferencia de los comercializadores por importar etanol más barato desde Estados Unidos, lo que estaría desplazando la producción nacional”. Le puede gustar: El diésel subirá cerca de $3.000 y afectará a más de 830.000 vehículos De acuerdo con los representantes sindicales, la dificultad para vender el etanol está llevando al sector a un punto crítico. Explican que, si no se logra comercializar el producto, los ingenios podrían verse obligados a detener operaciones debido a la falta de espacio para almacenar el biocombustible. Esa eventual suspensión de actividades, advierten, pondría en riesgo miles de puestos de trabajo, ya que la reducción o el cese de producción implicaría recortes de personal. Las centrales obreras insisten en que la situación constituye una amenaza directa para la estabilidad laboral y productiva de una región que depende en gran medida de esta cadena agroindustrial, y piden al Gobierno intervenir para evitar una crisis mayor en el sector. Entérese: Maíz, azúcar de caña, abonos y hasta cerveza: los productos que han dejado de ingresar a Antioquia por el paro minero Bloque de preguntas y respuestas