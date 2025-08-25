“Quiero volver a Nacional y hacer historia con goles”: Emilio Aristizábal

Dicen que hijo de tigre sale pintado, pero esto no se cumple en todos los casos. Sin embargo, parece que en la familia Aristizábal sí se está dando, y a punta de goles. Emilio, hijo de Víctor Hugo, se convirtió en el sub-20 más influyente del fútbol colombiano. Gracias a sus anotaciones, Fortaleza está peleando un lugar dentro de los ocho mejores.

A pesar de ser el hijo del goleador histórico del Atlético Nacional, el camino de Emilio no ha sido fácil y todo se lo ha ganado a pulso. Cuando su padre se retiró del fútbol, el 12 de julio de 2008, Emilio apenas daba sus primeros pasos en la vida. Con dos años de edad veía cómo un estadio colmado aplaudía las gestas de su progenitor. En ese momento no entendía el porqué de ese cariño. Sin embargo, gracias a la tecnología, las fotografías y los relatos, se dio cuenta de la leyenda que, con goles, construyó “Aristigol” durante su carrera deportiva.

Hoy, a los 20 años de edad, sigue sus pasos en el fútbol, juega en la misma posición.

Su debut profesional fue con Atlético Nacional el 2 de noviembre de 2023, bajo la dirección técnica de Jhon Jairo Bodmer. No obstante, quien le dio mayores oportunidades fue el uruguayo Pablo Repetto, otorgándole más protagonismo en el equipo. Como es normal por su edad, Emilio necesitaba crecer en otros clubes, y lo está logrando hoy en Fortaleza, antes de regresar al Verde en enero de 2026.

En Fortaleza se dio su debut goleador la noche del 17 de febrero, en un partido frente a Águilas Doradas. El momento especial llegó después del minuto 20, cuando una falta de Jaen Pineda dentro del área llevó al árbitro central, Carlos Ortega, a sancionar la pena máxima a favor de Fortaleza. Fue entonces Emilio Aristizábal quien tomó el balón y, al minuto 22, tras la autorización del juez, convirtió de penalti su primer gol como profesional.

La celebración tuvo un tinte emotivo: Emilio dedicó el tanto con un gesto hacia la tribuna, donde se encontraba su padre, Víctor Hugo. Las cámaras de la transmisión enfocaron al exfutbolista, quien no pudo contener las lágrimas mientras celebraba el gol de su hijo.

Desde entonces, Emilio ha marcado goles de todas las facturas, incluso uno de vaselina a Nacional en el empate 2-2 del pasado 16 de agosto, demostrando que su talento y proyección siguen en ascenso.

EL COLOMBIANO dialogó con él sobre su presente y su anhelo de regresar a Nacional y hacer historia como lo hizo su papá.