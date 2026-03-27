El estadio Azteca se alista para ser reinaugurado con partido México-Portugal

El entrenador de la Selección de México, Javier Aguirre, garantizó que el estadio Ciudad de México (Azteca) lucirá una cancha en óptimas condiciones para enfrentar a un Portugal de alto valor, aun sin Cristiano Ronaldo, el sábado en partido preparatorio para el Mundial 2026. “Ya tuve oportunidad de ir al estadio Azteca ¡y está hermoso! ¡La cancha está primorosa! Y, de verdad, va a ser un escenario de fiesta para recibir a Portugal”, dijo Aguirre el jueves en conferencia de prensa. “Ya se siente el Mundial en México y va a ser un privilegio estar en la reapertura del Banorte (nombre oficial del estadio por patrocinio)”, añadió El Vasco.

El seleccionador mexicano virtió su opinión sobre el histórico estadio que, inaugurado en 1966, se prepara para ser sede de un Mundial por tercera vez (tras 1970 y 1986) en medio de especulaciones sobre atrasos en los trabajos de remodelación, que comenzaron en 2024. Aguirre consideró que enfrentar a Portugal el sábado “será el mejor ensayo para el 11 de junio”. Ese día, México inaugurará el Mundial de Norteamérica ante Sudáfrica. Si bien Portugal llegó a México sin Cristiano Ronaldo, el seleccionador mexicano consideró a este rival como un selección de elite.

“Tan solo veo los nombres y su valor de mercado, que creo que son 800 millones de euros lo que valen, y te das cuenta de que están en equipos top. Entonces nos van a exigir y tenemos que estar a la altura”, apuntó Aguirre.

¿Cómo formará México para su juego ante Portugal?

A 20 meses de haber asumido el mando del Tri por tercera vez en su carrera, Aguirre reveló que durante el actual proceso ha llamado a 83 jugadores. Con ese universo de futbolistas, se mostró confiado de poder confeccionar su lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo, a pesar de las lesiones que recientemente han sufrido varios convocados. Sin embargo, aún no tiene claro al equipo que presentará contra Sudáfrica: “El once titular no lo tenemos nadie. Sí tenemos una idea futbolística, también tenemos plan B y plan C, pero el once titular es difícil saberlo hasta la semana previa al partido”.

El Vasco subrayó que la elección de jugadores para integrar un plantel mundialista “no la he aprendido en los cursos de entrenador que he tomado, sino en la experiencia. Me fijo en pequeños y grandes detalles como el modo de vestir la camiseta o la forma de entonar el himno. Quiero que mis jugadores entiendan el juego y que entiendan lo que es ser un mexicano representando a su país en un evento mundial y, encima, en tu casa”, detalló.

De su convocatoria para el partido contra Portugal, el entrenador de 67 años habló del primer llamado al mediocampista naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo, del Betis de España. “Lo veo bien. Es un chavo que se echó cinco años entre nosotros (con el América de México). Acaba de venir de España y está muy bien adaptado, y está como un jugador más, sin complejos”, dijo Aguirre. El estratega habló también del veterano portero Guillermo Ochoa, quien a los 40 años se prepara para aparecer en un sexto Mundial.