El estadio Azteca se alista para ser reinaugurado con partido México-Portugal

El entrenador de la Selección de México, Javier Aguirre, garantizó que el estadio Ciudad de México (Azteca) lucirá una cancha en óptimas condiciones para enfrentar a un Portugal de alto valor, aun sin Cristiano Ronaldo, el sábado en partido preparatorio para el Mundial 2026.
“Ya tuve oportunidad de ir al estadio Azteca ¡y está hermoso! ¡La cancha está primorosa! Y, de verdad, va a ser un escenario de fiesta para recibir a Portugal”, dijo Aguirre el jueves en conferencia de prensa. “Ya se siente el Mundial en México y va a ser un privilegio estar en la reapertura del Banorte (nombre oficial del estadio por patrocinio)”, añadió El Vasco.