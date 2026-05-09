Egan Bernal se metió en el podio de la general en el Giro de Italia 2026

En Burgas, Bulgaria, durante la presentación de equipos del Giro de Italia 2026 el miércoles pasado, el ciclista colombiano Egan Bernal fue uno de los más vitoreados. El corredor de 29 años, nacido en Zipaquirá, Cundinamarca, es una de las “leyendas” del pedalismo internacional. No solo porque ganó el último Tour de Francia antes de que iniciara el dominio de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, sino porque también se quedó con el trofeo Senza Fine (sin fin), que le entregan al ganador del Giro de Italia en la edición de 2021.

Ese fue el último “gran” triunfo deportivo de Egan hasta el momento. Después tuvo uno más grande: ganó a la muerte la batalla por su vida después del accidente que sufrió a inicios del 2022 en una carretera de Cundinamarca, mientras entrenaba para empezar su temporada. Tras recuperarse, con una paciencia que conmovió a muchos, pero con una velocidad que impresionó al mundo del ciclismo, Bernal volvió a competir. Sin embargo, le costó recuperar su nivel. Recién en 2025 volvió a ganar, recuperó protagonismo: lo hizo en los nacionales de ciclismo de ruta de Colombia. Después, en La vuelta a España de ese año, se quedó con la etapa 16.

¿Cómo va Egan Bernal en la clasificación general y hace cuánto no estaba ahí?

Desde que empezó 2026 se supo que Egan Bernal quería tener protagonismo en las carreras en que iba a participar con el Ineos británico. El cundinamarqués ganó, de nuevo, el campeonato nacional de ruta de Colombia que se realizó en su municipio natal. Después, el 24 de abril pasado, finalizó segundo en la clasificación general del Tour de los Alpes Marítimos, que se le escapó por los 40 segundos que le sacó el ciclista italiano Giulio Pellizzari. Eso fue el aviso de lo que Bernal soñó para su Giro de Italia, gran apuesta de su temporada.

Este sábado, después de la segunda etapa de la edición 2026 de la ronda itálica, Bernal se metió en el podio de la clasificación general: el pedalista colombiano es tercero, a 4 segundos del uruguayo Guillermo Thomas Silva, del Astana, quien después de ganar la fracción del día se quedó con el primer podio de la CG. Por delante del ciclista criollo, líder de su equipo en la “corsa rosa”, quedó el alemán Florian Stork, quien tiene la misma distancia que el pedalista colombiano con quien lidera la carrera. Bernal no estaba en el podio de una de las grandes del ciclismo desde el 30 de mayo del 2021, cuando finalizó el Giro de ese año y se confirmó como campeón, convirtiéndose en el segundo colombiano que ganó esa carrera, después de que Nairo Quintana lo lograra en 2014.

Así, 1.805 días después, Egan, que ya parece haber alcanzado la madurez deportiva, volvió a aparecer entre los primeros de una carrera y, seguro, con ayuda de sus coequiperos, buscará mantenerse en la pelea por estar en la parte alta de la general. Sin embargo, aún no se puede cantar victoria. Las grandes carreras del ciclismo duran tres semanas y este Giro recién empieza.

¿Cómo le fue a los corredores colombianos?

Pero además del podio de Egan, la segunda etapa del Giro de Italia dejó otra buena noticia para los ciclistas de Suramérica. Por un lado, el uruguayo Thomas Silva, corredor de 24 años que corre para el Astana del colombiano Harold Tejada, se impuso en un sprint muy apretado, en el que hubo necesidad de photo finish para definir al ganador. El charrúa, primer ciclista de la historia de su país que logró imponerse en una de las grandes del ciclismo, se impuso con un tiempo de 5 horas, 39 minutos y 25 segundos. Con el mismo tiempo terminaron el alemán Florian Stork, del Tudor Pro Cycling, mientras que en la tercera plaza cruzó el italiano Giulio Ciccone, del Lidl-Trek.

El mejor colombiano de la jornada fue Einer Rubio, del Movistar español, quien cruzó la meta en el puesto 14 dentro del lote que peleó la victoria de la etapa. El danés Jonas Vingegaard, favorito para quedarse con el campeonato del Giro para ganar confianza y después, entre junio y julio darle batalla a Pogacar en el Tour, cruzó la meta en el puesto 21, solo cuatro casillas por delante de Egan Bernal. Entre tanto, el colombiano Santiago Buitrago, uno de los criollos que mejores resultados había obtenido en los últimos años en el ciclismo internacional, no terminó la segunda fracción: el bogotano se vio involucrado en una caída masiva que generó preocupación por el golpe que se dieron varios corredores.