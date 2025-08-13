“Le pido disculpas a la hinchada”: Edwin Cardona tras errar dos penales en Copa Libertadores

El pasado martes 12 de agosto, Atlético Nacional se enfrentó a São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque la fiesta estaba armada para que la victoria se celebrara en casa, Nacional no pudo concretar ninguna acción de gol, a pesar del buen desempeño que mostró y el partido quedó 0-0.
Edwin Cardona, quien erró dos penaltis durante el compromiso, quedó desbastado y entre lágrimas abandonó el campo de juego. Los inesperados fallos del delantero dejaron desconcertada a toda la hinchada.
Le puede interesar: Disturbios y peleas en el Atanasio tras partido Nacional vs. São Paulo; un brasileño fue individualizado