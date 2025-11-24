Así respondió Edwin Cardona a quienes dicen que ya no rinde en Nacional

Edwin Cardona volvió a ser protagonista, esta vez no por un gol o una asistencia, sino por sus palabras tras el empate 0-0 en el clásico ante Independiente Medellín. En la rueda de prensa posterior al partido, el volante de Atlético Nacional respondió con franqueza a quienes cuestionan su nivel actual y el tiempo que se debe esperar para volver a ver al “Cardona completo”, ese que en su momento brilló con talento y determinación. Ante la pregunta de si aún falta para que se vea su mejor versión, Cardona fue directo: explicó que su aporte al equipo no siempre se reduce a dar un pase gol o marcar, como muchos esperan de él. “Obviamente uno trata de hacer las cosas que uno quiere hacer para el equipo, poner un pase gol, hacer un gol, pero a veces te leen”, afirmó. Para demostrar su compromiso, recordó una jugada del clásico: “Hoy me tocó meter un pique de 70 metros para ayudar a Cándido que estaba en el área”.

Cardona insistió en que el fútbol no solo se mide en asistencias o goles. Para él, su papel también implica generar espacios y facilitar el trabajo de sus compañeros, como Matheus o Rengifo. Este último, dijo con orgullo, es un jugador que surgió al igual que él de las divisiones menores de Nacional, y por eso siente la responsabilidad de acompañarlo y apoyarlo en su crecimiento.

En medio de las críticas que suele recibir, especialmente por su despliegue físico, el mediocampista de 33 años habló de madurez y evolución. “A veces me criticaban, que no corre, que no marca. Hoy gracias a Dios el profe me ha ayudado mucho en eso. Y donde me toque, lo he dicho siempre: el día que me toque salir voy a hacerlo normalmente y soy el primero en apoyar a mis compañeros desde afuera”. Cardona también dejó claro que su experiencia pesa. Aunque en Nacional suma más de 200 partidos, recordó que su carrera supera los 600 o 700 encuentros, y esa carga no es la misma para un jugador de 33 años que para uno de 20. “El profe está viendo cosas diferentes durante toda la semana: cómo me entreno, cómo llego, cómo me recupero... son muchos partidos acumulados, pero siempre estoy ahí”.

Sobre su aporte estadístico, fue sincero: “La gente está acostumbrada, pero no soy de estadísticas. Creo que estoy entre los más asistidores de la Liga. Goleador no soy, pero Dios me da la oportunidad de ayudar al equipo cuando puedo marcar”. Con esa reflexión, Cardona cerró su mensaje, subrayando que, más allá de nombres y críticas, siempre estará disponible para el club y sus compañeros, listo para cumplir el rol que el técnico Diego Arias le asigne.