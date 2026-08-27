Tras perder ante Santa Fe, Coudet renunció como DT River Plate

La gota rebosó la copa. Eduardo Coudet anunció este jueves su renuncia como entrenador de River Plate luego de no lograr pilotear una crisis futbolística que se ratificó la noche del miércoles con la eliminación por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Santa Fe.

La eliminación terminó precipitando la salida del “Chacho”, que ya caminaba sobre la cuerda floja luego de perder la final del Apertura 2026, quedar eliminado en dieciseisavos de la Copa Argentina y entrar en una racha de cinco derrotas al hilo sin goles.

“Coudet nos expresó su voluntad de dar un paso al costado. Es una decisión que hemos tomado de común acuerdo”, dijo el presidente Stefano Di Carlo en una rueda de prensa junto a Coudet y a Enzo Francescoli, secretario técnico, en el Estadio Monumental.

Di Carlo además anunció que Leonardo Ponzio, exjugador y también miembro de la secretaría técnica, será el entrenador interino.

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El capítulo final de Coudet en River se consumó en un estadio Monumental estupefacto, que la noche del miércoles vio patear 22 penales. El Millonario sumó una nueva frustración a su raquítica campaña en el torneo local al despedirse de su participación internacional a manos de Independiente Santa Fe de Bogotá, que sacó el cero en casa y forzó los penales con el 1-1 en Buenos Aires.

“Hemos dicho desde un principio que había un proceso, que es insostenible sin los resultados, y yo soy el primero que se puso los plazos y que tenía en claro que acá en River hay que ganar y jugar bien”, remarcó Coudet sobre su salida del Millonario.

Ante Santa Fe, River jugó bien un largo rato y mereció la victoria, pero los fantasmas volvieron en el tramo decisivo: el equipo cardenal lo empató y consiguió la hazaña al imponerse tras el fallo del portero Santiago Beltrán, que tapó tres remates pero mandó el suyo a las nubes.

El partido ante los Cardenales, que en los papeles de los hinchas parecía accesible, ya asomaba como la última bala del Chacho, que sin embargo había comenzado su gestión con varios triunfos y disputó la final del Apertura.