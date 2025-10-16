El DIM se aferra a sus goleadores para ganarle a Fortaleza por Liga después de 10 años, ¿a qué hora es el partido?

Durante mucho tiempo sus nombres generaron más dudas que certezas. No tanto en el cuerpo técnico del Medellín, que siempre los respaldó, sino en los aficionados, quienes todo el tiempo esperaban –y exigían–, mejor rendimiento de ambos.
Ser delantero, en un equipo tradicional como el DIM, no es fácil. Hay mucha presión. Todos los focos están puestos sobre quienes ocupan la posición quienes, además, no tienen gabelas de tiempo para adaptarse. Y eso pesa. Por lo menos así lo analizó el exfutbolista antioqueño Álvaro “El Polaco” Escobar cuando se le preguntó por su homónimo Francisco “El Polaco” Fydriszeewski y Brayan León.