El DIM se aferra a sus goleadores para ganarle a Fortaleza por Liga después de 10 años, ¿a qué hora es el partido?

Durante mucho tiempo sus nombres generaron más dudas que certezas. No tanto en el cuerpo técnico del Medellín, que siempre los respaldó, sino en los aficionados, quienes todo el tiempo esperaban –y exigían–, mejor rendimiento de ambos. Ser delantero, en un equipo tradicional como el DIM, no es fácil. Hay mucha presión. Todos los focos están puestos sobre quienes ocupan la posición quienes, además, no tienen gabelas de tiempo para adaptarse. Y eso pesa. Por lo menos así lo analizó el exfutbolista antioqueño Álvaro “El Polaco” Escobar cuando se le preguntó por su homónimo Francisco “El Polaco” Fydriszeewski y Brayan León.

Ambos jugadores, que conforman la dupla titular del Medellín de Alejandro Restrepo desde hace un buen tiempo, han logrado consolidar una sociedad sólida en lo que va del segundo semestre. A punta de goles y participaciones en las jugadas que los generan, han silenciado el ruido que sus nombres despertaron en el inicio del año. Fydriszewski y León han participado en 16 de las 30 celebraciones que suma, hasta el momento, El Poderoso, en el torneo Clausura, que convierten al elenco rojo en el cuadro más goleador de la Liga.

Fydri, quien llegó en enero desde el San Lorenzo de Almagro argentino, donde no tuvo muchos minutos, es el goleador del Medellín en el torneo loca del segundo semestre con 7 tantos. Además, tiene dos asistencias en su registro. León, quien estuvo cerca de irse para el fútbol de Estados Unidos en el mercado de pases de mitad de año, lleva cinco tantos y un par de asistencias. Además, en los últimos juegos se ha mostrado con una madurez emocional que, por ahora, amainó las críticas por los impulsos que le costaron tarjetas amarillas y rojas evitables. “En el respaldo del técnico Restrepo es donde se ve la capacidad y el conocimiento que tiene de sus deportistas”, aseguró “El Polaco” Escobar, quien augura un buen rendimiento en el remate del semestre de estos dos delanteros con el Medellín.

¿Cómo está el historial entre DIM y Fortaleza?

Se espera que la dupla goleadora ayude al DIM, este viernes contra Fortaleza en el Atanasio Girardot (6:30m p.m.), a llegar por primera vez en el Clausura al primer puesto en la tabla de posiciones. Una victoria del elenco paisa en su duelo de la fecha 16, lo dejaría con 30 puntos y, hasta el sábado que juegue Junior contra Pereira (6:20 p.m.), líder del torneo colombiano.

Además, con la treintena de unidades, los rojos asegurarían, matemáticamente, su presencia en cuadrangulares (30 es el número mágico que se tiene para que clasifique el octavo en el Clausura, aunque en el Apertura el Medellín ocupó la casilla con 32). Pero conseguirlo no será fácil. Fortaleza ha sido una espina en el camino para el DIM. De sus 7 enfrentamientos por Liga, solo ganaron dos. El primero fue en el Clausura de 2014, cuando se impusieron 2-3 en Bogotá. El segundo en el Apertura 2016, ocasión en que ganaron 3-0.