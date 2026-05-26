Contra Estudiantes, el DIM busca su segunda victoria en Argentina: los rojos tienen rendimiento de 13% en ese país

De los diez partidos que ha disputado el DIM por torneos Conmebol en Argentina, solo ganó uno. La victoria –histórica–, fue el 25 de mayo del 2017 cuando, en el estadio Monumental de Núñez, El Poderoso se impuso 1-2 con anotaciones de Andrés Mosquera Guardia y Jhon “La Goma” Hernández. Aquel día, el elenco paisa dejó atrás su “mala racha” en territorio argentino.
Este martes, en el juego válido por la sexta fecha de la fase de grupos de esta edición de la Copa Libertadores, el Medellín espera conseguir un triunfo contra Estudiantes de La Plata que les permita clasificar, después de 21 años, a los octavos de final de “La Gloria Eterna”. Los rojos no llegan a esa instancia desde 2005, cuando resultaron eliminados por Banfield.