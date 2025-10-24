¿Quién reemplazará a Brayan León en el clásico ante Nacional? DIM alista sorpresa táctica para extender su invicto

Han pasado nueve partidos desde la última vez que el DIM perdió contra Nacional en un clásico paisa. Esa victoria del cuadro verde se remonta al 7 de octubre del 2022, cuando los equipos se vieron las caras en la fecha 18 del Clausura de ese año. Aquella vez, los verdes se impusieron 3-2 a los rojos con anotaciones de Sebastián Gómez, Nelson Palacio y Sebastián Gómez. El descuento de los rojos llegó por acciones de Luciano Pons y Vladimir Hernández. Después de eso, los rojos consiguieron cuatro victorias (la última fue el 0-5 del 3 de diciembre de 2023, en el Polideportivo Sur de Envigado), mientras que los cinco duelos restantes por Liga terminaron en empates. El más reciente fue el pasado 7 de septiembre, cuando Medellín fue local y el marcador resultó en una paridad a tres tantos.

¿Cómo se prepara el DIM para el clásico del fin de semana?

Las estadísticas de los últimos juegos reflejan la paridad entre ambos equipos. Para el domingo, cuando se disputa la fecha 17 de la Liga Betplay-2 en el Atanasio Girardot a partir de las 6:30 p.m., se espera un duelo disputado entre dos de los mejores equipos del fútbol colombiano en 2025. El DIM, que será visitante, es primero en la tabla de reclasificación con 79 puntos. Nacional es tercero en el mismo listado con 71. En el listado del Clausura, El Poderoso es segundo; mientras que los verdolagas aparecen cuartos. “En las tablas nos sacamos poca diferencia. Nosotros intentaremos seguir sumando en reclasificación, que es importante para nosotros. El análisis del momento de los equipos tiene cada virtudes y características. Debemos entregar todo lo que tenemos para que la gente disfrute de un buen partido”, aseguró el entrenador Alejandro Restrepo en rueda de prensa previa al partido.

El Medellín ha entrenado, desde el martes, enfocado en el duelo ante Nacional. Saben que no contarán con Brayan León Muñiz, su goleador en los últimos clásicos con 8 tantos. Por eso, el timonel habló de varios posibles cambios tácticos. En uno contempla la opción de que Luis “El Chino” Sandoval, Ménder García o Jáder Valencia (alguno de ellos), sea el acompañante de Francisco Fydriszewski en el ataque.

En otro, analiza la opción de poner un solo atacante (el polaco), mientras que aumentaría un hombre más en la zona de volantes, que ha sido el fuerte del equipo en los últimos partidos. Restrepo puntualizó en que ante Nacional sus dirigidos buscarán hacer presión alta y ser ofensivos desde el primer momento que tengan oportunidad con la pelota. Además, aseguró que buscarán que esta vez no queden en desventaja en el marcador al poco tiempo de iniciado el partido, como ha ocurrido en sus salidas recientes.

“Una de las cosas que uno quiere, siempre es ganar desde el primer momento. Después dominar el juego, o cerrar los partidos con un gol más. Somos conscientes de que debemos mejorar en eso. Realizaremos entrenamientos, tareas, tratando de corregir esas cosas. El equipo compite con su idea, con su sello. Hay que hacer las cosas con la intensidad e intención que no nos marquen”, concluyó el timonel del Rey de Corazones, quien tiene una basta experiencia en esta clase de partidos.