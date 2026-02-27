x

Con Fabra a la cabeza, DIM buscará el triunfo ante Bucaramanga; Léider Berrío sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior

El juego contra el Leopardo será este sábado a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

    Frank Fabra, uno de los líderes que tiene Medellín en 2026. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 3 horas
bookmark

Frank Fabra, Didier Moreno y Francisco Fydrisweski lideran la convocatoria de Independiente Medellín para enfrentar a Atlético Bucaramanga este sábado, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot en duelo correspondiente a la novena fecha de la Liga Betplay 1-2026.

El cuadro paisa, dirigido por Alejandro Restrepo, viene de ganar su serie (2-1) ante Liverpool de Uruguay, lo que le dio el cupo a la tercera ronda de la actual Copa Libertadores 2026.

En dicha instancia, la cual da el tiquete a la fase de grupos, el Poderoso se medirá a otro rival uruguayo, Juventud de Las Piedras, que dio la sorpresa al eliminar a Guaraní de Paraguay tras un global de 2-1. El primer choque entre estos dos equipos será el próximo jueves, desde las 7:30 p.m. con el DIM como visitante.

Lea: Por avanzar a tercera ronda de Libertadores, DIM recibió el mismo dinero que el campeón de la Liga colombiana

Antes, y ante el Leopardo, los dirigidos por Restrepo esperan sacar un buen resultado para empezar a escalar posiciones en la Liga, en la que se encuentra en el puesto 16 con 7 unidades luego de un triunfo, cuatro empates y tres derrotas. Bucaramanga es octavo con 11 unidades y lidera Internacional de Bogotá con 17.

“Invito a todos los hinchas para que nos acompañen mañana. Su aliento es muy importante para nosotros, para seguir mejorando”, comentó Fabra a través de las redes sociales del DIM.

De otro lado: el departamento médico de Independiente Medellín informó que Léider Berrío sufrió ruptura completa de ligamento cruzado anterior y requiere manejo quirúrgico.

Entre tanto, Leyser Chaverra presentó un trauma en hipertensión de rodilla con fisura subcondral de tibia, y que su incapacidad dependerá de su evolución clínica; mientras que John Montaño cursa con lesión muscular de bajo grado en bíceps femoral izquierdo.

Convocados del DIM para enfrentar a Bucaramanga

Arqueros: Salvador Ichazo y Eder Chaux.

Defensores: Kevin Mantilla, José Ortiz, Luis Escorcia, Esneyder Mena y Frank Fabra.

Mediocampistas: Didier Moreno, Francisco Chaverra, Jaidinson Córdoba, Marlon Balanta, Alexis Serna, Halam Loboa, Diego Moreno, Malcom Palacios, Gerónimo Mancilla, Hayen Palacios y Andrés Dávila.

Delanteros: Enzo Larrosa y Francisco Fydrisweski.

Siga leyendo: Medellín sufrió, resistió y avanzó: el Rojo sigue vivo en la Libertadores

