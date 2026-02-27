Los “históricos del DIM”, un grupo de exdirigentes e hinchas del cuadro rojo, se quejaron por “mal arbitraje”

El Medellín se ha quejado, últimamente, por el arbitraje de sus partidos en el fútbol colombiano. Por eso, “Los históricos del DIM”, un grupo de exdirigentes del cuadro rojo de Antioquia conformado por Iván Darío Restrepo, Julio Roberto Gómez, Gustavo Jiménez, Iván Darío Restrepo, Julio Roberto Gómez y Gustavo Jiménez, hicieron el siguiente texto, en el que levantaron una voz de protesta por lo que consideran no se hizo bien en los partidos y los perjudicó.
“Hoy no escribimos desde un escritorio, sino desde la tribuna, desde la garganta rota de tanto alentar, desde el corazón de miles de hinchas que aman sin condiciones al Deportivo Independiente Medellín. Durante años hemos acompañado al equipo en la lluvia yen el sol, en las victorias yen las derrotas, en las alegrías inmensas yen los golpes mas duros. Sabemos perder cuando se pierde en la cancha, cuando el rival es mejor, cuando el fútbol dicta su ley. Loque no aceptamos -lo que duele, indigna y agota- es perder por decisiones arbitrales que una y otra vez castigan al Medellín.