Así votaron las reformas de Petro los candidatos a la Cámara por Antioquia que quieren reelegirse

“Eran petristas en Bogotá y antipetristas en Antioquia”, es lo que se dice en los corrillos políticos sobre algunos de los representantes a la Cámara antioqueños que le dieron el visto bueno a las reformas sociales promovidas por el presidente Petro, mientras en el departamento se mostraban como de oposición. Puede leer: Sí hay de dónde escoger: guía de candidatos a la Cámara por Antioquia Y es que, a pesar de que históricamente en las elecciones regionales y presidenciales el departamento se muestra como un bastión de la derecha, donde el presidente Petro y su gobierno tienen menos popularidad, en la Cámara de Representantes el panorama es diferente, al menos así lo fue durante los últimos cuatro años.

De los 17 representantes que tuvo el departamento en esa corporación, vital para la aprobación o rechazo de reformas trascendentales promovidas por este gobierno, apenas siete, es decir el 41%, fueron de oposición, al menos de forma consistente; cinco, acompañaron al gobierno fielmente en sus propuestas; y cinco estuvieron a veces a favor y a veces en contra. De esa bancada de 17 hay cuatro que aspiran ahora al Senado, cinco que ya no estarán más en el Congreso y ocho que esperan volver a sus asientos en la Cámara. Estos son: Luis Miguel López, del Partido Conservador; Mauricio Parodi, de Cambio Radical; Alejandro Toro, del Pacto Histórico; Luis Carlos Ochoa, del Partido Liberal; Juan Camilo Londoño, de la Alianza Verde; y los candidatos del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, John Jairo Berrío y Yulieth Sánchez. Siga leyendo: De la mano del ministro de Salud, María Eugenia Lopera conquistó la maquinaria política en Antioquia Le pusimos la lupa a las actuaciones de estos ocho congresistas que ahora son candidatos y encontramos que de ellos la mitad rechazó las grandes reformas promovidas por el Gobierno Nacional, solo uno las apoyó todas y el resto estuvo dividido. Las votaciones a las que les hicimos seguimiento son cinco: la reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional en agosto del 2022, cuando recién se posesionaba; la ley de Paz Total con la que el Congreso le aprobó al Gobierno Nacional el soporte jurídico para negociar con los grupos armados y las bandas criminales en todo el país, también presentada al inicio del gobierno; las reformas laboral y pensional , radicadas en 2023, aprobadas en 2024 y entradas en vigencia en 2025; y finalmente la reforma a la Salud que se archivó en abril de 2024, en la Comisión Séptima del Senado.

Así votaron las reformas