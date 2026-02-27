Así votaron las reformas de Petro los candidatos a la Cámara por Antioquia que quieren reelegirse

“Eran petristas en Bogotá y antipetristas en Antioquia”, es lo que se dice en los corrillos políticos sobre algunos de los representantes a la Cámara antioqueños que le dieron el visto bueno a las reformas sociales promovidas por el presidente Petro, mientras en el departamento se mostraban como de oposición.
Y es que, a pesar de que históricamente en las elecciones regionales y presidenciales el departamento se muestra como un bastión de la derecha, donde el presidente Petro y su gobierno tienen menos popularidad, en la Cámara de Representantes el panorama es diferente, al menos así lo fue durante los últimos cuatro años.