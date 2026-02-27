x

“Luis Díaz iba a ser la sorpresa en la lista para el Mundial 2018”: Carlos Bacca confiesa cuál era el plan de Pékerman con el guajiro

Antes de armar su nómina para Rusia 2018, el técnico argentino José Pékerman tenía en sus planes convocar al joven extremo que empezaba a brillar en el Junior de Barranquilla.

  • Luis Díaz estuvo a punto de integrar la última Selección Colombia que asistió a un Mundial antes del 2026. Fotos: Getty Images
    Luis Díaz estuvo a punto de integrar la última Selección Colombia que asistió a un Mundial antes del 2026. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Aunque hoy es la máxima figura de la selección Colombia y se prepara para liderar al equipo en el Mundial de 2026, pocos sabían que Luis Díaz estuvo a un paso de disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Recientemente, el experimentado delantero Carlos Bacca reveló una anécdota inédita sobre cómo el extremo guajiro, que en aquel entonces apenas brillaba en el Junior de Barranquilla, cautivó a José Néstor Pékerman al punto de estar en sus planes definitivos para la cita mundialista.

Lea también: Luis Díaz fue elegido como el mejor extremo del mundo: “Bayern confió en mí, yo intento corresponder en el campo”

De acuerdo con lo que le contó el experimentado delantero a El Heraldo, Díaz estaba destinado a ser la gran sorpresa en la lista de convocados para Rusia. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada justo antes del partido amistoso contra Francia, que representaba la última convocatoria previa a la lista final.

“Luis Díaz se lesionó y ahí no pudo estar... a ‘Luchito’ no le dieron los tiempos para que el técnico lo pudiera ver con el grupo”, explicó ante ese medio el actual capitán del Junior.

Esta ausencia impidió que Pékerman consolidara su intención de llevarlo al torneo, dejando al guajiro fuera de la que habría sido su primera experiencia mundialista a una edad muy temprana.

Así fue como Pékerman y Lorenzo conocieron el talento de Luis Díaz

Bacca recordó con detalle las sesiones de entrenamiento en las que el cuerpo técnico de la Selección, que incluía al hoy entrenador Néstor Lorenzo, conoció el talento de Díaz.

En los partidos de práctica, cuando la Tricolor se enfrentaba al Barranquilla FC, Pékerman le pedía a los juveniles que simularan el juego de rivales como Perú o Bolivia.

En esos cotejos, Díaz, lejos de intimidarse frente a las estrellas consagradas del momento, desplegaba un nivel tan alto que desarticulaba cualquier estrategia defensiva.

“Nos volvía nada, dañaba todo el plan del entrenador y le tocaba darle la camiseta de la selección para que jugara del lado de nosotros”, confesó Bacca recordando el impacto del extremo guajiro.

Ahora, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, Luis Díaz se perfila como la pieza clave para que el conjunto nacional avance, como mínimo, hasta los cuartos de final y así igualar su mejor presentación en la Copa del Mundo.

Siga leyendo: Luis Díaz lo llamó “villano”: ¿eso aleja a Jhon Durán aún más del Mundial?

Selección Colombia
Rusia 2018
Fútbol
Mundial
Junior de Barranquilla
mundiales
Rusia
Colombia
Barranquilla
José Néstor Pekerman
Luis Díaz
Néstor Lorenzo
