Giuliano Tiberti, asistente técnico del DIM: “En abril esperamos tener la mejor versión del equipo”

En uno de sus mejores partidos en lo que va de temporada, Independiente Medellín venció 2-0 a Junior de Barranquilla el pasado jueves en el Atanasio y, con 11 partidos, uno menos que otros rivales, se puso a cuatro puntos del octavo lugar de la Liga Betplay 1-2026. Los ocho primeros equipos se clasificarán a los cuadrangulares semifinales.

Este triunfo no solo le da un respiro a los dirigidos por Alejandro Restrepo, sino que los motiva a seguir creyendo en la idea de juego que vienen implementando y a consolidarse como grupo, sobre todo de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que tendrá como primer rival a Estudiantes de Argentina.

En rueda de prensa posterior al partido ante el cuadro tiburón, el asistente técnico del Poderoso, Giuliano Tiberti, destacó el buen trabajo realizado por sus jugadores. Además, resaltó la importancia de la victoria para mantener vivas las aspiraciones de clasificación en la Liga BetPlay. Mencionó que el equipo supo controlar el juego a pesar de la interrupción por disturbios en la tribuna y la salida de su delantero referente, el polaco Francisco Fydriszewski, quien sufrió una luxación de hombro.

“Afortunadamente esta vez salió todo bien. Estamos esperando a que llegue el mes de abril para tener la mejor versión del equipo”, comentó el italiano Tiberti.

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Por su parte, el mediocampista de DIM, Alexis Serna, quien abrió el marcador con un remate de media distancia, destacó el trabajo colectivo.

Serna explicó que el planteamiento fue preparado durante la semana y que su elenco logró sorprender al rival, especialmente tras lo ocurrido en enfrentamientos anteriores. En ese sentido, habló de la capacidad del DIM para ajustar su propuesta táctica y tomar la iniciativa desde el inicio del partido.

Sobre su anotación, el volante reconoció que el gol de media distancia hace parte de sus características, aunque le restó protagonismo individual para darle valor al desempeño grupal. “Más que el gol, rescato el trabajo del equipo”, enfatizó. “Salimos a proponer, con actitud, muy comprometidos con el juego”.

Finalmente, Serna expresó que este triunfo debe marcar un punto de partida en la temporada, al considerar que cuando el equipo compite con esa mentalidad, se vuelve difícil de vencer. Además, destacó la importancia de haber hecho respetar la localía, un aspecto clave en la lucha por mejorar en la tabla y llegar bien preparados a la Libertadores, en la que se medirá a la vez en el grupo A al Flamengo y Cusco.

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