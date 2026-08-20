El reto financiero del DIM: qué debe conseguir en Liga y Copa para que una nómina de $9.000 millones sea sostenible

El Independiente Medellín afronta el segundo semestre de 2026 con una obligación que va mucho más allá de lo deportivo. Después de un primer semestre exigente, en el que disputó partidos entre Liga, Copa Libertadores y sus fases previas, el equipo de Luis Amaranto Perea quedó concentrado en dos competencias: la Liga BetPlay-II y la Copa BetPlay.
Y hay una pregunta que resulta inevitable: ¿hasta dónde debe llegar el DIM para que el costo de su plantilla sea sostenible y no termine generando un déficit?