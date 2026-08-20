Exsecretario general de la Fundación San José aceptó participación en entrega de títulos falsos a Juliana Guerrero

La Fiscalía General de la Nación firmó un preacuerdo con el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por el caso de los títulos falsos que se le habrían entregado a Juliana Guerrero. Por ende, aceptó su participación en el delito de falsedad ideológica en documento público.
Esta joven estuvo a punto de ser nombrada por el expresidente Gustavo Petro como viceministra de Juventudes y ha tenido una relación cercana con el exmandatario. Vale recordar que, en septiembre de 2025, cuando estalló el escándalo, la Fundación Universitaria ordenó la destitución de Gutiérrez.
Si bien ha habido diferentes pruebas, aportadas incluso por congresistas como Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza, con el preacuerdo, se configura la primer gran aceptación judicial del caso de Guerrero.