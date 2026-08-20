Valle de Aburrá registra 93 incendios forestales en tres meses: Siata vigila con drones térmicos

El aumento de la temperatura, la mayor exposición al sol, los vientos y la reducción de la humedad en la vegetación están creando condiciones favorables para la aparición y propagación de incendios forestales en Medellín y los otros municipios del área metropolitana. Ante este escenario, el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata) reforzó el monitoreo de las laderas del territorio y mantiene disponible una capacidad tecnológica que permite detectar columnas de humo y ubicar con precisión los puntos donde se presentan emergencias. Lea más: No bajan la guardia ante incendios forestales: en agosto van 43 en el área metropolitana de Medellín Entre junio y lo que va de agosto, el sistema ha registrado 93 incendios de cobertura vegetal en el Valle de Aburrá. De estos, 9 ocurrieron en junio, 42 en julio y otros 42 en lo que va de este mes, lo que evidencia un incremento de dichos eventos durante la actual temporada seca.

Monitoreo con drones y cámaras térmicas

La vigilancia está a cargo del equipo de Gestión de Información y Alertas Tempranas del Siata, que opera 24 horas al día y siete días a la semana. Para esta tarea se utilizan observadores, cámaras visibles y térmicas instaladas en distintos puntos del territorio. La tecnología permite identificar columnas de humo, establecer su ubicación y suministrar rápidamente esa información a los organismos encargados de controlar el fuego. Pero cuando una emergencia requiere un seguimiento más detallado, los gestores del riesgo pueden solicitar el despliegue de equipos de Teledetección, que cuentan con drones y otros vehículos aéreos no tripulados equipados con cámaras convencionales y térmicas.

Desde el aire, estos dispositivos ubican focos de calor, observan cómo avanza el incendio y detectan zonas que podrían no ser evidentes a simple vista. Esa información sirve para apoyar la toma de decisiones de los organismos que se encuentran en tierra. A esta capacidad se suma el monitoreo meteorológico en tiempo real. Datos como la temperatura y la velocidad del viento ayudan a determinar las condiciones que pueden influir en la dirección y velocidad con la que se propaga el fuego. Daniel Ruiz Carrascal, coordinador general del Siata, explicó que durante la temporada de menos lluvias se incrementan las amenazas asociadas al déficit de agua y que el monitoreo busca aportar información para que la respuesta ante una emergencia sea más rápida y precisa. Esta combinación de factores puede aumentar el riesgo no solo en áreas de cobertura vegetal, también en las denominadas zonas de interfaz, donde las áreas naturales están cerca de viviendas u otras construcciones. Por eso, la vigilancia no se limita a detectar incendios cuando ya están avanzados. El objetivo, a la par, es aportar información que permita anticipar escenarios de mayor peligro y entregar herramientas para fortalecer la prevención. Entérese: Tolima mantiene 17 incendios activos y el fuego ya ha afectado más de 11.000 hectáreas

La ciudadanía también tiene una tarea

El Siata recordó que la prevención de estos eventos no depende únicamente de la capacidad tecnológica o de los organismos de socorro. También requiere responsabilidad por parte de las personas que visitan o viven cerca de zonas verdes. Entre las principales recomendaciones están evitar las fogatas en áreas de vegetación, no arrojar colillas de cigarrillo, vidrios u otros objetos que puedan iniciar un fuego, y disponer correctamente los residuos para evitar la acumulación de materiales combustibles. Las autoridades también aconsejan identificar si las viviendas, lugares de trabajo o sitios frecuentados están próximos a áreas susceptibles a incendios. Ante una columna de humo o conflagración, el llamado es a no acercarse al lugar y reportar de inmediato la situación a los organismos de atención de emergencias del municipio. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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