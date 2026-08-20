Valle de Aburrá registra 93 incendios forestales en tres meses: Siata vigila con drones térmicos

El aumento de la temperatura, la mayor exposición al sol, los vientos y la reducción de la humedad en la vegetación están creando condiciones favorables para la aparición y propagación de incendios forestales en Medellín y los otros municipios del área metropolitana.
Ante este escenario, el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata) reforzó el monitoreo de las laderas del territorio y mantiene disponible una capacidad tecnológica que permite detectar columnas de humo y ubicar con precisión los puntos donde se presentan emergencias.
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Entre junio y lo que va de agosto, el sistema ha registrado 93 incendios de cobertura vegetal en el Valle de Aburrá. De estos, 9 ocurrieron en junio, 42 en julio y otros 42 en lo que va de este mes, lo que evidencia un incremento de dichos eventos durante la actual temporada seca.