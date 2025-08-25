DIM es el equipo que menos goles ha recibido en 2025, ¿cuál es el secreto de su solidez defensiva?

El DIM es el equipo que menos goles ha recibido en el fútbol colombiano en 2025. En los 36 partidos que ha disputado, solo ha encajado 26 tantos. De ellos, nueve han sido en el Torneo Clausura.
El inicio flojo que tuvo en el segundo semestre del año, después del bajón anímico de perder la final del Apertura, generó preocupación. En los primeros tres partidos, los rojos recibieron siete goles en contra: Alianza les marcó uno, Chicó celebró dos veces, mientras que Envigado lo hizo en cuatro ocasiones.