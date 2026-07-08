Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Vengo a darlo todo por este escudo”: Juan José Córdoba es la nueva “estrella” del DIM de Amaranto Perea

El futbolista antioqueño llega desde el Dinamo Zagreb de Croacia. Tiene 22 años. Es la primera vez que juega en un equipo paisa.

  • El extremo antioqueño Juan José Córdoba será una de las grandes figuras del Medellín dirigido por Luis Amaranto Perea. Foto: captura da pantalla
    El extremo antioqueño Juan José Córdoba será una de las grandes figuras del Medellín dirigido por Luis Amaranto Perea. Foto: captura da pantalla
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 5 horas
bookmark

Un futbolista atrevido, talentoso y sobre todo con mucho carácter llegó al DIM para reforzarlo de cara al segundo semestre del 2026. El extremo antioqueño Juan José Córdoba, un joven de 22 años que jugó desde agosto del 2024, hasta que terminó la temporada en curso, con el Dinamo Zagreb de Croacia, uno de los equipos históricos del balompié europeo.

Córdoba, nacido y criado en Robledo, Comuna 7 de Medellín, regresa al fútbol colombiano para jugar, por primera vez, en su ciudad natal. El futbolista, que tiene como característica principal de juego su velocidad y que, aunque es zurdo, suele jugar por la banda derecha para meter diagonales hacia adentro buscando el arco rival, debutó como profesional en noviembre del 2021 con el Deportivo Cali.

Juan José, quien llega al Medellín en condición de préstamo por un año, con una opción de compra que se puede ejecutar de acuerdo a su rendimiento, terminó su proceso de formación en el Deportivo Cali. Antes había jugado en el club Molino Viejo de la capital de Antioquia y, después de destacarse, se lo llevaron para la capital del Valle del Cauca.

¿Cómo ha sido la carrera profesional de Juan José Córdoba?

Después de su debut profesional con el Cali, Córdoba fue cedido a Fortaleza de Bogotá. Con el equipo capitalino sumó minutos durante 2022. Después de disputar 15 partidos, y aunque no marcó goles, regresó al elenco azucarero. Con ellos se consolidó como un futbolista importante en el rentado local.

Con la camiseta del Deportivo Cali disputó, en total, 45 partidos. En ellos anotó siete goles y dio tres asistencias. Su juego fue tan destacado que, en algunos momentos, asociaron su nombre con equipos “grandes” de nuestro país. Al final resultó saliendo para el Dinamo Zagreb croata, cuadro con el que sumó 19 juegos, en los que celebró 3 dianas y dio la misma cantidad de pases para gol.

Córdoba llevaba varios días entrenando con el Medellín en su sede de Itagüí. Se pensó, en un primer momento, que lo hacía para no perder ritmo; mientras empezaba, de nuevo, la temporada en Europa. No obstante, la dirigencia del elenco antioqueño hizo el proceso para que el joven futbolista se quedara en el plantel que, desde el próximo fin de semana, trabajará bajo las órdenes de Amaranto Perea, quien regresa al país después de ser asistente técnico de Colombia en el Mundial de Norteamérica.

“Nacer en Medellín es entender que el fútbol aquí se vive diferente, que hay una hinchada que vive con pasión. Hoy tengo la oportunidad de regresar a la tierra donde nací y representar su fútbol con responsabilidad. Vengo a aportar velocidad, intensidad y trabajo. Además, a dejarlo todo para cumplir los objetivos que este escudo merece”, aseguró el futbolista antioqueño, que tiene contrato con el equipo croata hasta julio del 2028 y estará en Medellín hasta el 30 de junio de 2027.

El primer gran reto que tendrá Juan José con la camiseta de “El Poderoso”, será la eliminatoria a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que el elenco paisa se medirá contra Vasco da Gama de Brasil en una serie llamativa. El primer juego del “mata-mata” se disputará el 22 de julio en el estadio Atanasio Girardot (5:00 p.m.).

Preguntas frecuentes

¿Quién es Juan José Córdoba?
Es un extremo antioqueño de 22 años formado en Deportivo Cali que llega al DIM procedente del Dinamo Zagreb de Croacia.
¿Cómo llega Juan José Córdoba al DIM?
Se incorpora en calidad de préstamo por un año con opción de compra, según el acuerdo alcanzado entre ambos clubes.
¿Cuál será el primer reto de Juan José Córdoba?
Su primer gran desafío será ayudar al Medellín en la serie de repechaje de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, además del inicio de la Liga BetPlay.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Copa Sudamericana
DIM
Liga BetPlay
Medellín
Juan José Córdoba
Amaranto Perea
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos