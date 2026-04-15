DIM desafía al gigante Flamengo en el Maracaná por Copa Libertadores; conozca las diferencias

El Independiente Medellín visita este jueves (7:30 p.m. hora de Colombia) al multimillonario Flamengo en Río de Janeiro, buscando que el tesón de los jugadores y la estrategia de Alejandro Restrepo pesen más que las billeteras brasileñas en una noche donde el club paisa necesita sumar. En el estadio Maracaná, los rojos enfrentan el reto más difícil, hasta ahora, en este 2026, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Luego de ceder un empate (1-1) en el Atanasio Girardot contra Estudiantes de La Plata, el DIM tendrá al frente al vigente campeón del certamen. El “Mengao” es el segundo elenco de mayor valor entre los 32 clasificados: su nómina cuesta 219,2 millones de euros, según Transfermarkt, solo por detrás del Palmeiras (233 millones). Lea aquí: DIM “pasó raspando” en su debut de Libertadores: empató con Estudiantes de Argentina de local El promedio de edad del “Fla”, orientado por el portugués Leonardo Jardim, es de 28 años entre su plantilla de 26 jugadores, el mismo promedio que registra el Poderoso. Aunque la mayoría de sus integrantes son figuras, sobresalen Lucas Paquetá, que le costó al club 35 millones de euros; Pedro y Samuel Lino, valorados en 17 millones cada uno; y Giorgian de Arrascaeta, cuyo pase vale 15 millones de euros. Los rojinegros vienen de ganarle 2-0 a Cusco en la altura (3.399 metros sobre el nivel del mar), y de vencer el domingo al Fluminense por 2-1 con doblete de Pedro por la Liga brasileña.

Diferencias abismales en las nóminas

Para dimensionar la distancia entre ambos equipos, es de anotar que el Medellín tiene un valor total en el mercado de 14,85 millones de euros. Sus talentos más significativos en términos económicos son el joven Halam Loboa y Kevin Mantilla, cotizados en 2,2 y 1,5 millones de euros, respectivamente. Además, el equipo paisa solo cuenta con tres futbolistas foráneos frente a los nueve del club brasileño que tiene al colombiano Jorge Carrascal, valorado en 11 millones de euros. Le puede interesar: Empates y derrotas: el flojo arranque de los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana A pesar de las diferencias, los jugadores del DIM viajaron motivados y con el deseo de sumar y dejar una grata imagen ante los 82.000 espectadores en el Maracaná. Atrás quedó el clásico paisa que perdieron 3-2 en los últimos minutos por la liga local. El lateral Daniel Londoño se mostró “triste y decepcionado” por el desenlace ante Nacional, pero recordó que en Brasil tendrán un duelo clave: “Es un estadio donde necesitamos sacar un punto o ganar. Hay que ser conscientes de lo fundamentales que son los encuentros de este mes”.

¿Cómo le ha ido al DIM en el país de la samba?

El estadígrafo y periodista Daniel Osorio recordó que el Medellín jugará su partido número 13 ante clubes brasileños por Libertadores. El balance previo es de 3 triunfos, 5 empates y 4 derrotas, con 18 goles a favor y 17 en contra. El Rey de Corazones solo ha ganado una vez como visitante en Brasil: el histórico 4-0 ante Atlético Paranaense en Curitiba, el 10 de mayo de 2005, con goles de César Valoyes (2), Jorge Horacio Serna y David Montoya.