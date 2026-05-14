DIM juega en Barrancabermeja y piensa en la Libertadores; grupo asesor prepara propuesta ante la crisis

Antes de emprender su viaje a Perú para enfrentar a Cusco por el Grupo A de la Copa Libertadores —duelo programado para el miércoles 20 de mayo a las 9:00 p.m.—, el Deportivo Independiente Medellín cumple hoy con su compromiso en la Copa BetPlay en Barrancabermeja. El encuentro ante Orsomarso, válido por la fecha 3 de la Fase 1A, se disputará a las 8:00 p.m. en el estadio Daniel Villa Zapata. El “Poderoso” llega a este duelo tras superar 1-0 a Fortaleza en el Atanasio Girardot, en un partido que se jugó a puerta cerrada debido a la sanción que acarrea el club desde la final de la Copa Colombia ante Nacional el año pasado. Lea aquí: Jugadores del DIM revelan calvario por supuestas amenazas; Fydriszewski se mostró solidario con sus compañeros El grupo de viajeros entrenó este jueves en la sede deportiva del equipo femenino, en el Oriente antioqueño, y posteriormente se desplazó al aeropuerto José María Córdova. El equipo voló a la 1:15 p.m. hacia Bogotá para conectar con Barrancabermeja a las 3:45 p.m. El regreso a la capital paisa está previsto para este sábado al mediodía.

El club informó que el resto del plantel profesional trabajará en la sede de Itagüí, priorizando la preparación para el periplo internacional que incluye los duelos definitivos de Libertadores en Cusco (Perú) y La Plata (Argentina).

Este es el grupo asesor del DIM que intenta dar luces para salir de la crisis: Gustavo Jiménez, Javier Vergara, Diego Uribe, Julio Roberto Gómez, John Maya, Carlos Alberto Palacio e Iván Darío Restrepo. FOTO CORTESÍA

En el plano administrativo, la dirigencia mantiene un hermético silencio tras el rompimiento de relaciones entre el máximo accionista y un sector de la hinchada, derivado del desafortunado comportamiento de Raúl Giraldo luego del partido de Liga ante Águilas Doradas.

¿Quiénes integran el grupo asesor?