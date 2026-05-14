DIM juega en Barrancabermeja y piensa en la Libertadores; grupo asesor prepara propuesta ante la crisis

Antes de emprender su viaje a Perú para enfrentar a Cusco por el Grupo A de la Copa Libertadores —duelo programado para el miércoles 20 de mayo a las 9:00 p.m.—, el Deportivo Independiente Medellín cumple hoy con su compromiso en la Copa BetPlay en Barrancabermeja.
El encuentro ante Orsomarso, válido por la fecha 3 de la Fase 1A, se disputará a las 8:00 p.m. en el estadio Daniel Villa Zapata. El “Poderoso” llega a este duelo tras superar 1-0 a Fortaleza en el Atanasio Girardot, en un partido que se jugó a puerta cerrada debido a la sanción que acarrea el club desde la final de la Copa Colombia ante Nacional el año pasado.
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El grupo de viajeros entrenó este jueves en la sede deportiva del equipo femenino, en el Oriente antioqueño, y posteriormente se desplazó al aeropuerto José María Córdova. El equipo voló a la 1:15 p.m. hacia Bogotá para conectar con Barrancabermeja a las 3:45 p.m. El regreso a la capital paisa está previsto para este sábado al mediodía.