Los equipos antioqueños son los que más futbolistas han vendido en Colombia en los últimos años

El fútbol colombiano es, en esencia, exportador. Por su talento y habilidad, los jugadores criollos son apetecidos en el balompié internacional. El observatorio de fútbol CIES dice que el país es el tercero que más futbolistas vende en Suramérica. Solo lo superan Brasil y Argentina, que tienen más claro el negocio. A finales de 2025 había 3.000 jugadores brasileños inscritos en las diferentes ligas del mundo; mientras que se registraban 2.000 argentinos y poco más de 400 colombianos, según CIES. El equipo colombiano que más futbolistas ha vendido, por valores considerables, ha sido el DIM.

Entre 2024 e inicios de 2026, el cuadro rojo negoció la venta de 7 futbolistas: Díber Cambindo (3.2 millones de euros), Edwuin Cetré (1.9 millones por el 50% del pase), Miguel Monsalve (2.3, millones por el 50%), Jhon Edwin Montaño (2.8 millones por el 80%), Jimer Fory (1.5 millones), Juan David Arizala (3 millones) y Brayan León (3 millones). Con eso, entraron –en teoría–, 17.7 millones de euros a las arcas del elenco antioqueño. Sin embargo, el negocio de vender jugadores es complicado. Raúl Giraldo, presidente del equipo, explicó en Caracol Radio que, cuando se hace una venta, descontando el porcentaje que se lleva el representante, lo que se debe pagar por derechos formativos, más el dinero que le queda al jugador, al club que hizo la venta le queda, al final, el 42% del dinero de la operación.

En el caso de Arizala, quien fue vendido por 3 millones de euros al Udinese de Italia, Medellín recibiría, al final de la operación 1.2 millones de euros. Además, hay que tener en cuenta el tipo de negocio: se sabe, por ejemplo, que algunos clubes de EE. UU. pagan en cuotas, durante varios años.

¿Cuál es el equipo que más dinero ha recibido por venta de jugadores?

Hay otros como Argentina que, se especula, cancelan la plata de manera directa. Por eso, se estima que a Atlético Nacional, el segundo club que más futbolistas ha vendido en los últimos años en Colombia –5–, pero el que más dinero ha obtenido por ese concepto –25 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt–, le llegaría pronto una buena suma tras la salida de Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina, que se cerró en 5 millones de dólares (4.2 de euros).

En los últimos años, del cuadro verde salieron vendidos, además de Hinestroza, Kevin Viveros (4.6 millones), Kevin Mier (5 millones), Óscar Perea (5.2 millones) y Jhon Solís (6 millones). El cuadro verde de Antioquia es, de acuerdo con datos de Transfermarkt, el equipo colombiano que más dinero ha recibido por venta de jugadores en lo que va del siglo XXI: más de 100 millones de euros. Eso se debe a que fortalecieron la cantera y han comprado figuras “emergentes”, que potencian cuando llegan al plantel profesional. Algo parecido ha hecho Junior de Barranquilla, tercero en el escalafón. En los últimos mercados, los barranquilleros hicieron dos ventas considerables: la de Jordan Barrera, formado en la cantera, al Botafogo de Brasil por 4.5 millones de euros y la de Santiago Mele al Monterrey por 3 millones.