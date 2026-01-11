Los equipos antioqueños son los que más futbolistas han vendido en Colombia en los últimos años

El fútbol colombiano es, en esencia, exportador. Por su talento y habilidad, los jugadores criollos son apetecidos en el balompié internacional. El observatorio de fútbol CIES dice que el país es el tercero que más futbolistas vende en Suramérica. Solo lo superan Brasil y Argentina, que tienen más claro el negocio.
A finales de 2025 había 3.000 jugadores brasileños inscritos en las diferentes ligas del mundo; mientras que se registraban 2.000 argentinos y poco más de 400 colombianos, según CIES. El equipo colombiano que más futbolistas ha vendido, por valores considerables, ha sido el DIM.