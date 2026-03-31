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“No fue improvisado, lo trabajamos”: Alejandro Restrepo y José Ortiz tras triunfo del DIM sobre el América

Medellín remontó ante América de Cali en un partido de dos caras y tomó un respiro en medio de la presión. Tras el encuentro, Alejandro Restrepo y José Ortiz destacaron la reacción del equipo, la autocrítica por el primer tiempo y la fe en una idea que terminó dando resultado.

  • José Ortiz celebrando con sus compañeros tras el doblete frente al América. FOTO CAMILO SUÁREZ
    José Ortiz celebrando con sus compañeros tras el doblete frente al América. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Independiente Medellín logró una valiosa victoria 2-1 sobre América de Cali en un partido de contrastes, en el que pasó de un primer tiempo complicado a una segunda mitad llena de carácter, eficacia y convicción. Tras el encuentro, el técnico Alejandro Restrepo y el defensor José Ortiz analizaron las claves del triunfo y el momento que vive el equipo.

El héroe de la noche fue Ortiz, autor de los dos goles que le dieron la remontada al conjunto antioqueño. El defensor no ocultó su emoción tras un periodo difícil tanto en lo colectivo como en lo personal. “Esto significa felicidad. No han sido días fáciles, pero hemos estado trabajando para revertir las adversidades. Nunca bajamos los brazos y siempre creímos en el plan del profe”, afirmó.

El entrenador Alejandro Restrepo explicó que el compromiso tuvo dos caras completamente distintas. “Se jugaron dos minipartidos. En el primero, América fue superior y se impuso en el marcador; en el segundo, nosotros logramos dominar y marcar la diferencia”, señaló.

El técnico reconoció que su equipo tuvo dificultades tácticas en la primera mitad, especialmente para presionar y cortar los circuitos del rival. Sin embargo, los ajustes en el entretiempo cambiaron el rumbo del juego. “En el segundo tiempo, con las variantes y la mejor interpretación de los jugadores, logramos imponernos. Destaco la actitud del grupo de ir a buscar el partido”, agregó.

Restrepo fue autocrítico al analizar el rendimiento general y admitió que el equipo aún está lejos de alcanzar la regularidad deseada. “Para mantener el arco en cero hay que hacer partidos completos y hoy no lo hicimos. Le dimos ventajas a un rival con mucha calidad”, explicó.

En esa misma línea, Ortiz también reconoció que los errores hacen parte del juego: “Siempre queremos evitar que nos hagan goles, pero el fútbol es así. A veces cometemos errores y el rival los aprovecha”.

Uno de los puntos más debatidos fue el planteamiento inicial sin un delantero fijo. Restrepo defendió su decisión, asegurando que buscaba sorprender al rival con movilidad en ataque. “La idea era jugar con falsos nueve para generar espacios, pero en el primer tiempo no logramos profundidad ni sostener la pelota”, explicó.

El giro del partido llegó con las modificaciones, especialmente con el ingreso de Daniel Cataño, quien le dio mayor claridad al equipo. “Nos aportó asociación, pausa y calidad. Es un jugador que entiende lo que pide el partido y marca diferencia”, destacó el entrenador.

También se refirió a la salida de Hayen Palacio, una decisión táctica pensando en el desgaste físico y en la necesidad de mayor juego colectivo ante un América replegado.

Otro de los aspectos que marcó el encuentro fue la presión de la hinchada, que por momentos mostró inconformidad. Frente a esto, Ortiz fue claro: “Siempre tratamos de enfocarnos en el trabajo del día a día. No podemos dejarnos llevar por la desesperación del público”.

Por su parte, Restrepo insistió en la importancia de confiar en el proceso y en el trabajo previo: “Estas decisiones no son improvisadas, se entrenan durante la semana. A veces funcionan mejor que otras, pero siempre buscamos lo mejor para el equipo”.

El técnico también valoró el regreso de jugadores importantes como Johnny González, destacando su experiencia y capacidad de adaptación dentro del campo. Además, confirmó que el jugador Mantilla presenta molestias musculares y será evaluado para determinar la gravedad de su lesión.

Con esta victoria, Medellín no solo suma tres puntos importantes, sino que también recupera confianza de cara a los desafíos que se avecinan, demostrando que aún tiene argumentos para competir por un cupo entre los ocho.

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