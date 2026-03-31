Se crea la Mesa Nacional del Rock en Colombia para fortalecer el género y sus procesos

Representantes y líderes del sector del rock de departamentos como Nariño, Caldas, Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima, Magdalena Medio y Boyacá dialogaron con la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, para establecer una línea base de trabajo que fortalezca la Mesa Nacional del Rock y como consecuencia, una Red Nacional del Rock.

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Se trató de un primer encuentro donde se plantearon procesos asociados al rock con líneas estratégicas a corto, mediano y largo plazo, encaminadas a la articulación y gobernanza del rock; circulación y programación artística; sostenibilidad del sector; marco normativo; formación y profesionalización; audiencias y medios de comunicación; enfoque social y cultural, y fortalecimiento organizacional.

José Argotty Benavides, líder del Festival Galeras Rock, fue el vocero que presentó ante el auditorio esas propuestas colectivas.

“Qué gran voluntad y gran oportunidad que se presenta hoy para el rock de nuestro país. Aquí hay representantes de diferentes lugares de Colombia, pero presentamos diferentes sonidos, diferentes formas de hacer la música y todos alrededor del rock”, exaltó el músico nariñense.

Además de especificar esos ocho pilares de trabajo, hizo un diagnóstico previo de siete festivales que se hacen en el país y que, como resultado, en los últimos cuatro años han logrado convocar a más de 500 mil personas. Ssegún sus proyecciones, esto ha repercutido en la creación de más de 15 mil empleos, entre directos e indirectos.

Ante los más de 80 asistentes, la ministra Kadamani planteó la importancia de que se generen una serie de acciones enmarcadas en la Red Nacional del Rock, que se nutra de encuentros regionales, diálogos, líderes territoriales y conciertos, pero que paralelamente incluya un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de este género en Colombia. Además, instó a esos líderes a que se sigan consolidando como sector para tener una verdadera incidencia en la política pública.

“Si hay una mesa consolidada, hay un espacio legítimo para conversar sobre lo que está sucediendo en la normativa de la música. Por ejemplo, en la Ley de la Música, que ya cursa tercer debate en el Congreso, está contemplado que un porcentaje mucho mayor del recaudo de la Ley de Espectáculos Públicos, lo que se va a ir con destinación específica para la música. No solo ustedes lo han venido alertando, también otros sectores de la música”, especificó la jefa de la cartera de Cultura.

El viceministro de Artes, Fabián Sánchez, llamó la atención sobre otros aspectos clave como la circulación de los productos musicales de las agrupaciones, la formación y la capacitación de sus integrantes, el fortalecimiento de los públicos y la incidencia en el campo legislativo (Congreso).

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“Nosotros podemos favorecer y articular esas mesas con los señores congresistas para poder empezar la conversación, pero empezarla de la mano de una instancia de articulación llamada Mesa Nacional del Rock”, complementó el Viceministro.

Entre las consideraciones finales, Kadamani propuso que en medio del Sistema Nacional de Circulación ‘Circuitos Vivos’, proyectado para los próximos meses, también haya un espacio específico que se llame ‘Circuitos Rock’, con el fin de darle mayor visibilidad a las bandas locales de todos los territorios del país, que además participen en procesos formativos y creativos.

Como acuerdos, esta Mesa Nacional del Rock se seguirá realizando en otros lugares del país, con el fin de dejar consolidado el ecosistema del rock.