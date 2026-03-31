Clubes de Antioquia aportan 10 jugadores a la Selección Colombia que viaja al Sudamericano Sub-17

Los clubes de Antioquia aportan la mayoría de jugadores a la Selección Colombia masculina de fútbol Sub-17 que este martes viaja a Paraguay para participar en el Campeonato Sudamericano. De los 23 convocados por el entrenador Fredy Hurtado, 10 pertenecen a elencos paisas, consolidando a la región como el principal semillero del país.

El Deportivo Independiente Medellín encabeza la lista con cuatro futbolistas: Luis Eduardo Maturana Moreno, Ánderson Yair Murillo Mosquera, Eíder Luis Carrillo Córdoba y Adrián Felipe Mosquera Bello. Atlético Nacional, por su parte, tendrá en el certamen a tres talentos en formación: Samuel Martínez Valencia, Simón Alejandro Rojas Merchán y José Rafael Escorcia De la Cruz.

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El Club Estudiantil, de amplia trayectoria en la formación de juveniles, aporta a Camilo Blandón Arriaga y Juan José Fori Viveros, mientras que Arco Zaragoza-Belén La Nubia está representado por Edwin Estrella De La Rosa. Si bien algunos de estos jóvenes no nacieron en suelo antioqueño, todos hacen parte de los procesos de divisiones menores de equipos afiliados a la liga regional.

Según informó la Federación Colombiana de Fútbol, el plantel estuvo concentrado desde el 18 de marzo en la sede deportiva de Barranquilla. Durante este ciclo de preparación, el equipo disputó partidos amistosos frente a Brasil y Venezuela, con un saldo de una victoria, dos empates y una derrota.

Además de la base antioqueña, el Deportivo Cali cuenta con dos convocados. El resto del grupo procede de Millonarios, Junior, Fortaleza, Barranquilla F.C., Real Soacha Cundinamarca, Internacional de Palmira, Alianza Valledupar, Orsomarso, Independiente Yumbo, AAFP y el Red Bull NY de Estados Unidos.