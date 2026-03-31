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Clubes de Antioquia aportan 10 jugadores a la Selección Colombia que viaja al Sudamericano Sub-17

El Medellín lidera el listado, seguido por Atlético Nacional y Estudiantil. Extraña la ausencia de jugadores de Envigado.

  • Camilo Blandón, arquero antioqueño que estará en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Camilo Blandón, arquero antioqueño que estará en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay. FOTO CAMILO SUÁREZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 2 horas
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Los clubes de Antioquia aportan la mayoría de jugadores a la Selección Colombia masculina de fútbol Sub-17 que este martes viaja a Paraguay para participar en el Campeonato Sudamericano. De los 23 convocados por el entrenador Fredy Hurtado, 10 pertenecen a elencos paisas, consolidando a la región como el principal semillero del país.

El Deportivo Independiente Medellín encabeza la lista con cuatro futbolistas: Luis Eduardo Maturana Moreno, Ánderson Yair Murillo Mosquera, Eíder Luis Carrillo Córdoba y Adrián Felipe Mosquera Bello. Atlético Nacional, por su parte, tendrá en el certamen a tres talentos en formación: Samuel Martínez Valencia, Simón Alejandro Rojas Merchán y José Rafael Escorcia De la Cruz.

Lea aquí: Camilo Blandón, arquero paisa de 16 años y 1.93 metros que buscará consagrarse con Colombia en el Sudamericano

El Club Estudiantil, de amplia trayectoria en la formación de juveniles, aporta a Camilo Blandón Arriaga y Juan José Fori Viveros, mientras que Arco Zaragoza-Belén La Nubia está representado por Edwin Estrella De La Rosa. Si bien algunos de estos jóvenes no nacieron en suelo antioqueño, todos hacen parte de los procesos de divisiones menores de equipos afiliados a la liga regional.

Según informó la Federación Colombiana de Fútbol, el plantel estuvo concentrado desde el 18 de marzo en la sede deportiva de Barranquilla. Durante este ciclo de preparación, el equipo disputó partidos amistosos frente a Brasil y Venezuela, con un saldo de una victoria, dos empates y una derrota.

Además de la base antioqueña, el Deportivo Cali cuenta con dos convocados. El resto del grupo procede de Millonarios, Junior, Fortaleza, Barranquilla F.C., Real Soacha Cundinamarca, Internacional de Palmira, Alianza Valledupar, Orsomarso, Independiente Yumbo, AAFP y el Red Bull NY de Estados Unidos.

Aunque el torneo comienza el 3 de abril en el Estadio Carfem de Ypané, la Tricolor debutará el domingo 5 frente a Ecuador. El certamen entregará siete cupos para el Mundial de Catar que se celebrará este mismo año.

Conozca el calendario de la primera fase en horario de Colombia

Domingo 5 de abril: Colombia vs. Ecuador (3:00 p. m.)

Martes 7 de abril: Colombia vs. Chile (6:00 p. m.)

Jueves 9 de abril: Colombia vs. Uruguay (3:00 p. m.)

Domingo 12 de abril: Colombia vs. Paraguay (6:00 p. m.)

¿Cuál es la nómina de la Sub-17 por posiciones?

Arqueros: Luigi Ortiz (Cali), Camilo Blandón (Estudiantil) y Freyder Celis (Millonarios).

Defensas: Gilberto Saavedra (Real Soacha), Santiago Vallecilla (Cali), Edwin Estrella (Arco Zaragoza), Juan José Fori (Estudiantil), Ánderson Murillo (DIM), Jean Rojas (Alianza Valledupar), Álex Gómez (NY Red Bulls, USA) y Jerson Balanta (Orsomarso).

Volantes: Luis Maturana (DIM), John Maturana (Internacional de Palmira), Samuel Martínez (Nacional), Simón Rojas (Nacional), José Escorcia (Nacional), Eíder Carrillo (DIM) y Miguel Agámez (Barranquilla).

Delanteros: Carlos Rodríguez (Junior), Matías Caicedo (Independiente Yumbo), Adrián Mosquera (DIM), Julio Sinisterra (Fortaleza) y Dilan Bonilla (AAFP).

Siga leyendo: “Al futbolista paisa le falta sacar la casta”: Mao Molina en entrevista exclusiva con El Colombiano

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