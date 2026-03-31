Martes Santo: ¿qué se conmemora y por qué es el “día de la controversia”?

Es Martes Santo, el llamado “Martes de la Controversia”, y quizá también el día más difícil de leer dentro de la Semana Santa. En esta jornada, el relato se centra en los momentos de tensión que rodearon a Jesús, cuando su mensaje comenzó a ser cuestionado y anunció que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos.
Tras el tono más íntimo del Lunes Santo, centrado en los gestos de amor y servicio, la narrativa cristiana entra en una etapa más confrontativa. Este Martes Santo, conocido como el “Martes de la Controversia”, recuerda los momentos en los que Jesús fue cuestionado por quienes tenían el poder religioso y político.
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Esta jornada forma parte del camino de preparación hacia el Triduo Pascual, considerado el núcleo del año litúrgico, en el que se conmemoran la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Cristo. Este periodo se extiende desde la tarde del Jueves Santo hasta la Vigilia Pascual del Sábado Santo.