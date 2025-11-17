x

Diego Arias se pronuncia, tras clasificar a Nacional a la final de la Copa: “Es un orgullo representar estos colores”

Atlético Nacional, bajo la dirección de Diego Arias, disputará el título de Copa Colombia contra Independiente Medellín, posiblemente los días 17 y 21 de diciembre. Antes afrontará los cuadrangulares de la Liga Betplay.

  Con Nacional, Diego Arias suma nueve triunfos, tres empates y una derrota. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Con Nacional, Diego Arias suma nueve triunfos, tres empates y una derrota. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 10 horas
bookmark

Diego Arias, quien fue campeón como jugador con Atlético Nacional en ocho oportunidades, buscará ahora su primer título con el elenco verde, pero como entrenador. Independiente Medellín será el rival.

El risaraldense, de 40 años de edad, clasificó al club paisa el pasado domingo a la final de la Copa Colombia, tras eliminar a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero con un global de 6-3.

Lea: Diego Arias, DT de Nacional, frena la euforia: “Nadie puede sentirse cerca de ser campeón” en Liga Betplay

En su segunda oportunidad en este banquillo, luego de haber reemplazado en agosto de 2023 al brasileño Paulo Autuori y, posteriormente, en septiembre pasado, al argentino Javier Gandolfi, Arias se mostró complacido por el paso que dio en su carrera, por el rendimiento que muestran sus dirigidos y, a la vez, optimista por darle una satisfacción a la hinchada.

Tras el juego de vuelta con América, que finalizó en un empate 2-2, Arias destacó la concentración y la jerarquía de sus jugadores, sobre todo tras la expulsión en el primer tiempo del defensor Simón García.

Las impresiones del DT: “Lo logramos sostener bien”

“El partido se dio como nos imaginábamos. América en su casa intentando descontar desde el primer minuto, fueron muy agresivos en las presiones. Nosotros generamos situaciones claras. Antes del gol tuvimos una en el palo con Bauza, con Alfredo, que nos iban a permitir estar un poco más tranquilos. Después del gol llega la expulsión y era lógico que iban a intentar empatar y descontar, pero lo logramos sostener bien con esfuerzo, intensidad e interpretación”, comenzó diciendo el estratega en la rueda de prensa posterior al juego.

“Después del empate generamos situaciones y quedamos contentos con el partido que hicimos, con la ilusión y alegría por estar en la final”, continuó el orientador, quien levantó cinco títulos de Liga, dos de Copa y uno de Superliga con el ‘Verde’ cuando lo representó como volante de marca.

Mensaje a la afición

“A la hinchada decirle que nos sentimos muy orgullosos de representar este club, (por) la pasión de nuestra afición, la exigencia de la historia de Atlético Nacional; es un orgullo estar acá representando estos colores”, prosiguió Diego de cara a los retos que se le avecinan, pues su equipo también está clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga, los cuales comenzará este jueves, a partir de las 7:30 p.m., contra América.

“Creo que los partidos de la final (de Copa ante DIM) serán después de los cuadrangulares. Tendremos partidos importantes en el medio y, cuando nos acerquemos a la final, tendremos que atenderla. Tendremos al rival muy cerca con muchos partidos e información, y eso nos dará mucho material para afrontarlo”, finalizó Arias.

Siga leyendo: Gio Moreno reveló por qué Teófilo le sacó un arma a Saja cuando eran compañeros en Racing

