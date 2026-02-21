4 años desde la despenalización del aborto y aún hay barreras para acceder al derecho

El 21 de febrero de 2022, las calles de las ciudades principales del país se pintaron de verde: cientos de mujeres celebraban la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24. Tras cuatro años de aquella decisión, el panorama —en su mayoría— ha sido favorable. Los abortos clandestinos disminuyeron, y la expectativa de vida de las mujeres que se someten a este procedimiento subió. Pero aún hay retos.
Le puede interesar: Colombia hizo historia: desde hoy es legal abortar hasta los 6 meses.
En las zonas fronterizas, para poder abortar, las mujeres deben afrontar desafíos que amenazan con sus vidas. Según el Centro de Derechos Reproductivos —una de las organizaciones que conforman Causa Justa, el movimiento que logró la despenalización— en aquellas regiones el acceso a este derecho se ha visto mermado por el conflicto armado, la desinformación y el estigma hacia las mujeres migrantes.