La viral charla del técnico de Francia tras triunfo ante Colombia: “Hay que tener mentalidad abierta, ser humildes”

Francia, por jugadores, presente y reciente historia en los Mundiales de fútbol, es en el papel una de las naciones candidatas a alcanzar el título en el próximo certamen que tendrá como sede a Norteamérica entre el 11 y de junio y el 19 de julio.

Pero el elenco que dirige Didier Deschamps desde 2012, al cual llevó a cuartos de final en Brasil-2014, al título en Rusia-2018 y al subcampeonato en Catar-2022, no cae en triunfalismos, como lo dejó claro el propio entrenador luego de la contundente victoria ante Colombia 3-1 el pasado domingo en juego amistoso celebrado en territorio estadounidense. Días antes, su escuadra también se mostró superior, en sus diferentes líneas, ante Brasil, a la que derrotó 2-1.

En el camerino, donde estaba la superestrella Kylian Mbappé, Deschamps fue sincero con sus deportistas. Su discurso, que quedó registrado en video, es tendencia en redes sociales.

Lea: Francia venció 3-1 a Colombia y, sumado a la derrota ante Croacia, se destaparon sus grietas rumbo al Mundial

“Bien hecho todo el grupo. Hoy tampoco fue fácil, pero hicieron lo necesario. Veo que todos quieren estar presentes en el Mundial, más allá de los resultados, porque es la única verdad que cuenta en el campo. La mentalidad general está ahí, así que es también muy importante porque debemos pasar mucho tiempo juntos y durante el mayor tiempo posible”, empezó diciendo Deschamps ante la atenta mirada de sus pupilos.