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La viral charla del técnico de Francia tras triunfo ante Colombia: “Hay que tener mentalidad abierta, ser humildes”

Didier Deschamps dirige a la selección de Francia desde 2012. Ya fue campeón del mundo en 2018 y en el último certamen en 2022 su equipo perdió la final, por penales, ante Argentina.

  • Didier Deschamps, entrenador de Francia. FOTO GETTY
    Didier Deschamps, entrenador de Francia. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Francia, por jugadores, presente y reciente historia en los Mundiales de fútbol, es en el papel una de las naciones candidatas a alcanzar el título en el próximo certamen que tendrá como sede a Norteamérica entre el 11 y de junio y el 19 de julio.

Pero el elenco que dirige Didier Deschamps desde 2012, al cual llevó a cuartos de final en Brasil-2014, al título en Rusia-2018 y al subcampeonato en Catar-2022, no cae en triunfalismos, como lo dejó claro el propio entrenador luego de la contundente victoria ante Colombia 3-1 el pasado domingo en juego amistoso celebrado en territorio estadounidense. Días antes, su escuadra también se mostró superior, en sus diferentes líneas, ante Brasil, a la que derrotó 2-1.

En el camerino, donde estaba la superestrella Kylian Mbappé, Deschamps fue sincero con sus deportistas. Su discurso, que quedó registrado en video, es tendencia en redes sociales.

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“Bien hecho todo el grupo. Hoy tampoco fue fácil, pero hicieron lo necesario. Veo que todos quieren estar presentes en el Mundial, más allá de los resultados, porque es la única verdad que cuenta en el campo. La mentalidad general está ahí, así que es también muy importante porque debemos pasar mucho tiempo juntos y durante el mayor tiempo posible”, empezó diciendo Deschamps ante la atenta mirada de sus pupilos.

El estratega de 57 años de edad resaltó el talento de cada uno de los jugadores, así como los títulos que han logrado en sus diferentes clubes, pero les expresó que tienen que seguir con esa sed de triunfo y a la vez con humildad para encarar el máximo certamen del balompié y así intentar para su país lograr el tercer título en la máxima cita del balompié tras los obtenidos en Francia-1998 y Rusia-2018.

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“Tienen que apreciar la calidad. No les voy a contar ninguna historia ni mentira, pero tendrán que mantener los ojos abiertos y ser humildes, chicos. Va a ser una dura batalla y necesitaremos mucha ambición. Cuídenla mucho”, finalizó.

Minutos antes de esa charla, el estratega, en zona mixta, también se refirió a la Selección Colombia.

“Colombia tiene un muy bonito equipo, tiene calidad, una buena agresividad. Terminando en el tercer puesto de clasificación ya significa mucho, tiene todo para llegar bien al Mundial. Tengo mucho respeto por el entrenador. Nosotros hemos hecho un gran partido, por eso es que ha sido más complicado para Colombia”.

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