Empresarios detrás el éxito del Flamengo de Brasil apoyarían oferta de Orlando Berrío para comprar al Deportivo Pereira

La oferta de compra por el Deportivo Pereira

Hace apenas unos días, se conoció que hay interés de adquisición y quienes lanzaron la oferta son el exjugador Orlando Berrío y el empresario José Miguel Jaramillo, ambos estarían consolidando un equipo de coadyuvantes para concretar la operación. Berrío, según indicó su socio, tiene contacto con las personas que lideraron la reestructuración de Flamengo y le devolvieron la grandeza después de haber padecido una situación similar a la que atraviesa el Deportivo Pereira. Siga leyendo: El exNacional Orlando Berrío quiere salvar al Pereira de la quiebra y ofreció comprarlo: ¿cuál es su propuesta y quiénes son sus socios? Pero, ¿Quién es José Miguel Jaramillo? Es bogotano, tiene 34 años y es cofundador de la plataforma de bienestar INTUS, asegura que siempre soñó con ser futbolista y su talento principal consiste en la creación de productos y servicios. Además, se autodefine como una persona capaz de detectar oportunidades que, muchas veces, pasan de largo ante los ojos de los demás.

Indicó que la intención de compra está sobre la mesa y ahora deben esperar una respuesta de los actuales dueños del club: “Ellos deben organizar la casa y cuando sea el momento y lo crean conveniente, se sentarán con nosotros. Lo que estamos haciendo es poner una intención sobre la mesa, pero con paciencia, responsabilidad y mesura”. “Estamos organizando nuestro equipo interno, estamos hablando con los fondos de inversión y organizando diferentes estructuras; eso sí depende 100 % de nosotros, queremos estar organizados y tenerlo todo muy bien”, añadió. Mencionó que apenas haya una intención real de venta, se activarán los potenciales interesados en fondear la operación, pero insistió en que “hay que entender que esto debe ser con paciencia porque esta decisión puede cambiar la vida de muchas personas”. Detalló que todavía no hay una valoración del posible traspaso: “Una vez pongan una cifra y la argumenten, nuestro equipo se sentará a evaluarla”.