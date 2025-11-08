x

Empresarios detrás el éxito del Flamengo de Brasil apoyarían oferta de Orlando Berrío para comprar al Deportivo Pereira

José Miguel Jaramillo, el empresario que articularía al grupo de coadyuvantes para comprar y sanear al equipo de fútbol, resaltó que esperan una respuesta de los dueños.

    José Miguel Jaramillo es uno de los empresarios interesados en comprar al Deportivo Pereira junto al exfutbolista Orlando Berrío. FOTOS: Colprensa y cortesía La República
Diario La República
08 de noviembre de 2025
bookmark

El Deportivo Pereira vive su segunda crisis financiera en apenas 13 años, la primera fue en 2012, cuando se declaró en quiebra y se fue a un largo proceso de liquidación. Solo hasta 2020 se transformó en sociedad anónima y Álvaro López Bedoya, su actual presidente, se consolidó como socio relevante.

Lea aquí: DIM, sin mucho brillo, goleó 1-4 a los juveniles del Pereira y se montó en la punta de la tabla del Clausura

Pese a que el dirigente inyectó capital desde 2010, cuando la insolvencia ya tocaba la puerta, su relación con los hinchas está desgastada porque las finanzas nuevamente están en rojo. Con corte a 2024, el Grande Matecaña finalizó con pérdidas por $3.318 millones.

El deterioro en la caja impactó el desempeño deportivo y el Ministerio de Trabajo le ordenó al club suspender actividades hasta no ponerse al día con los trabajadores. En medio de todo el agite, se conoció una intención de compra que traería capital fresco y el posible respaldo de las mentes tras el resurgir del Flamengo en Brasil.

La oferta de compra por el Deportivo Pereira

Hace apenas unos días, se conoció que hay interés de adquisición y quienes lanzaron la oferta son el exjugador Orlando Berrío y el empresario José Miguel Jaramillo, ambos estarían consolidando un equipo de coadyuvantes para concretar la operación.

Berrío, según indicó su socio, tiene contacto con las personas que lideraron la reestructuración de Flamengo y le devolvieron la grandeza después de haber padecido una situación similar a la que atraviesa el Deportivo Pereira.

Siga leyendo: El exNacional Orlando Berrío quiere salvar al Pereira de la quiebra y ofreció comprarlo: ¿cuál es su propuesta y quiénes son sus socios?

Pero, ¿Quién es José Miguel Jaramillo? Es bogotano, tiene 34 años y es cofundador de la plataforma de bienestar INTUS, asegura que siempre soñó con ser futbolista y su talento principal consiste en la creación de productos y servicios. Además, se autodefine como una persona capaz de detectar oportunidades que, muchas veces, pasan de largo ante los ojos de los demás.

Indicó que la intención de compra está sobre la mesa y ahora deben esperar una respuesta de los actuales dueños del club: “Ellos deben organizar la casa y cuando sea el momento y lo crean conveniente, se sentarán con nosotros. Lo que estamos haciendo es poner una intención sobre la mesa, pero con paciencia, responsabilidad y mesura”.

“Estamos organizando nuestro equipo interno, estamos hablando con los fondos de inversión y organizando diferentes estructuras; eso sí depende 100 % de nosotros, queremos estar organizados y tenerlo todo muy bien”, añadió.

Mencionó que apenas haya una intención real de venta, se activarán los potenciales interesados en fondear la operación, pero insistió en que “hay que entender que esto debe ser con paciencia porque esta decisión puede cambiar la vida de muchas personas”.

Detalló que todavía no hay una valoración del posible traspaso: “Una vez pongan una cifra y la argumenten, nuestro equipo se sentará a evaluarla”.

Con corte a 2024, el Pereira tenía cerca de 148 socios, entre ellos, varios exfutbolistas y un capital suscrito de $31.190 millones, por lo que, de iniciarse una posible negociación, será necesario poner precio a las participaciones. Además, el patrimonio del club cerró el año pasado en $29.551 millones, con una caída anual de 10,1 %.

Le puede interesar: Hinchas del Deportivo Pereira bloquean vías de la ciudad exigiendo la salida de sus dirigentes

En Colombia existen muchos clubes emergentes en los que, quizás, el camino para una adquisición puede estar más despejado. Sin embargo, Jaramillo detalló que puso los ojos en la escuadra pereirana por varias razones: “Conozco y quiero mucho la ciudad; el clima es muy importante y su ubicación es estratégica: está a unas tres de horas de Medellín, a unas tres horas de Cali y a 20 minutos en avión desde Bogotá, tiene un aeropuerto con cada vez más frecuencias, un gran estadio y una gran hinchada”.

“Aquí estoy uniendo muchas de mis pasiones, desde que tengo uso de razón soñaba con ser futbolista. Lo último en lo que pienso cuando hago un negocio es en la plata, en lo que primero pienso es en alinear expectativas, riesgos e incentivos. Nunca nadie que haya construido algo con legado, lo ha hecho en cinco años”, puntualizó.

