Desde equipos de fútbol hasta figuras de hockey: ¿cuáles fueron los clubes, deportistas y eventos más buscados en 2025 en Google?

El 2025 está cerca de llegar a su ocaso. Este ha sido un año lleno de eventos y hechos que marcaron la historia del deporte, representando un punto de quiebre entre lo que fue y lo que será. El Mundial de Clubes que realizó la Fifa en Estados Unidos con la participación de 38 equipos, como se hacían antes las Copas del Mundo de selecciones, fue uno de los sucesos que marcó un hito. También fue uno de los eventos deportivos que más buscó la gente en internet durante este año. Ese evento, del cual Chelsea de Inglaterra resultó campeón tras vencer al Paris Saint Germain, que era el vigente campeón de la Champions y el equipo que más buscó la gente en la web, fue la prueba piloto de Estados Unidos para mostrar si estaba listo, o no, para el Mundial de 2026.

¿Cuáles fueron los eventos deportivos más buscados del año en el mundo?

Además del Mundial de Clubes, los internautas también buscaron eventos relacionados con el fútbol como la Copa de Asia, torneo del continente con mayor cantidad de habitantes en el planeta, ya que ahí viven 4.600 millones de las 8.000 millones de personas que habitan la tierra, así como la Copa Oro de la Concacaf. Pero a los fanáticos del deporte no solo les gusta el fútbol. También prácticas como el críquet, baloncesto, rugby, peleas de lucha libre. En internet se reportó una búsqueda alta de dos torneos del primer deporte: el Trofeo de Campeones de la International Criquet Confederation, así como el Mundial femenino que organizó la misma entidad. Entre tanto, hubo búsquedas de eventos como el Eurobasket, la Copa Ryder de golf, el torneo de las 4 Naciones de hockey sobre hielo, así como peleas de UFC. De manera curiosa, la mayor parte de estas búsquedas fueron realizadas en Estados Unidos y la Unión Europea, donde el acceso a internet es más alto que en zonas como África o América Latina.

¿Cuáles fueron los equipos deportivos más buscados del año?

Igual de variada fueron las búsquedas que hicieron los internautas de equipos deportivos en 2025. Ya dijimos que el PSG francés que dirige Luis Enrique Martínez fue el club más buscado. También hicieron muchas búsquedas del Benfica portugués, club al que llegaron futbolistas como Richard Ríos y entrenadores como José Mourinho. Entre tanto, la gente buscó mucho a los azulejos de Toronto, equipo canadiense que llegó a la final de la Serie Mundial de Béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, así como a los Marineros de Seattle. Entre las búsquedas también estuvieron los Reyes del Punjab, un equipo profesional de críquet de la India. En el mismo deporte, los aficionados buscaron información sobre los Capitales de Dheli, así como Titanes de Gujarat, Supergigantes de Lucknow, que juegan en la Liga Premier de India. La gente también buscó dos equipos de baloncesto: el Trueno de Oklahoma y los Pacers de Indiana, que fueron los elencos que se enfrentaron en las finales nacionales de esta edición de la NBA, en la que se impusieron los de Oklahoma al ganar cuatro de los siete encuentros disputados.

¿Quiénes fueron los deportistas que más buscó la gente en internet?