“No siento que regalamos el partido”, las reacciones de Diego Arias tras la derrota frente a Junior en el Metropolitano

La derrota 2-1 de Atlético Nacional ante Junior de Barranquilla en el Metropolitano , por la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, dejó a los verdes con sabor amargo y muchas reflexiones. En la rueda de prensa posterior, el técnico Diego Arias y el delantero Dairon Asprilla analizaron qué falló, por qué se les escapó el triunfo en los últimos minutos y cómo queda el camino de los verdolagas. Pese a que las sensaciones fueron amargas y frustrantes para los hinchas verdes, pareciera que el cuero técnico no obtuvo la misma decisión luego de la inesperada derrota, y la calma comienza a preocupar de cara a las dos últimas fechas restantes. Le contamos cómo explico Diego Arias la derrota ante el Junior y cuál es la propuesta frente al clásico que se aproxima.

El duelo se inclinó a favor de Junior en el epílogo, cuando todo parecía ya resuelto; tras remontar con goles de Joel Canchimbo (66’) y Steven ‘Titi’ Rodríguez (90+1’), Junior se llevó los 3 puntos en casa. Pero esta no fue una derrota cualquiera, pues la forma en que se desdibujó el control del partido por parte de Atlético Nacional dejó innumerables dudas, muchas de ellas que no pudieron ser resueltas ni por el propio cuerpo técnico.

¿Planteó bien el partido Diego Arias?

En el primer tiempo, el plan de Nacional parecía funcionar. Diego Arias, en rueda de prensa, aseguró que en los primeros 10-15 minutos hubo acercamientos de Junior producto de pérdidas propias, pero luego su equipo logró asentarse y generó varias opciones claras: un remate de Asprilla, dos o tres aproximaciones, más el gol. Asprilla, por su parte, describió el cotejo como “muy intenso”, con dos equipos entregados y luchando cada balón, y añadió que tras conseguir la ventaja “teníamos el partido en nuestras manos”.

¿Por qué Nacional pierde el control en el segundo tiempo?

El complemento fue otra historia. Según Arias, el equipo sufrió por varios factores: desgaste, sensaciones cambiantes de los jugadores y dificultades para mantener el ritmo. Aunque no recuerda dominios claros de Junior, admite que no hubo control, llegadas ni jugadas efectivas para ninguno. Cuando parecía que el partido terminaría a favor de Nacional, un tiro de esquina y un rebote favorecieron a Junior, que encontró el empate, y en tiempo de descuento, con la presión de la gente en Barranquilla y la energía renovada de los suplentes, el local remató la remontada.

Arias defendió las cuatro modificaciones simultáneas que hizo, una decisión polémica que para muchos fue la razón de la derrota. “Los cambios entraron en función del planteamiento y del momento del partido... trajeron energía”, dijo, para luego matizar que el análisis se debe hacer después de ver de nuevo el partido, pero que para él eran completamente necesarios, pues los jugadores en cancha ya se encontraban bastante fatigados. Asprilla, a diferencia de Arias, asumió que la derrota no fue fruto tanto del rival como de “cosas mínimas” del propio Nacional; y que por desatenciones o cosas pequeñas se les escapó un triunfo, que para él, tenían en las manos.

¿Qué hará Diego Arias para el clásico?

Luego del revés, Diego Arias prefirió proyectar en positivo: “el jueves tenemos un clásico en nuestra casa y con toda la decisión vamos a intentar ganarlo”, dijo, afirmando que mientras haya posibilidades, lucharán hasta el final. A su juicio, el traspié puede servir de aprendizaje y fortalecimiento para el próximo partido. Y confirmó que el equipo no esta priorizando alguno de los dos torneos (Copa y Liga), sino que tienen la determinación de sacar el mejor resultado en ambos. La derrota deja a Nacional con la necesidad de ganar su próximo encuentro frente al DIM, el jueves 4 de diciembre, y esperar resultados ajenos para mantener viva la ilusión de llegar a la final.

Pero más allá de los números, lo que queda para analizar es por qué este equipo, que dominó partes del partido, no pudo cerrar. La respuesta quedó en sus propios errores, en detalles mínimos que terminaron siendo decisivos, pero que ni el propio Nacional comprende aún.

