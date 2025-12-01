“No siento que regalamos el partido”, las reacciones de Diego Arias tras la derrota frente a Junior en el Metropolitano

La derrota 2-1 de Atlético Nacional ante Junior de Barranquilla en el Metropolitano , por la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, dejó a los verdes con sabor amargo y muchas reflexiones. En la rueda de prensa posterior, el técnico Diego Arias y el delantero Dairon Asprilla analizaron qué falló, por qué se les escapó el triunfo en los últimos minutos y cómo queda el camino de los verdolagas.
Pese a que las sensaciones fueron amargas y frustrantes para los hinchas verdes, pareciera que el cuero técnico no obtuvo la misma decisión luego de la inesperada derrota, y la calma comienza a preocupar de cara a las dos últimas fechas restantes. Le contamos cómo explico Diego Arias la derrota ante el Junior y cuál es la propuesta frente al clásico que se aproxima.