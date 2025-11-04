¿Qué dejó el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 y cuándo es el próximo partido?

La mañana colombiana de este martes se llenó de nervios, ilusión y orgullo. En el césped de Doha, la Selección Colombia Sub-17 comenzó su camino en el Mundial de Catar con un desafío mayúsculo: enfrentar a Alemania, el vigente campeón del mundo de la categoría. El duelo terminó 1-1, pero el marcador contó mucho más que un simple punto; narró una historia de resistencia, madurez y fe en el juego colectivo.
El partido no pudo empezar de peor manera. Apenas el reloj rozaba los 15 segundos cuando el alemán Toni Langsteiner aprovechó un desconcierto en la defensa tricolor y silenció por un instante a los colombianos que llenaban de color las gradas. Alemania, con su acostumbrada precisión, parecía dispuesta a imponer su jerarquía desde el primer suspiro del encuentro. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de carácter que pocas selecciones juveniles son capaces de exhibir.