Video | Dayro Moreno empezó el 2026 con doblete y rompió otro récord en el fútbol colombiano

Dayro Moreno no se cansa de romper récords. El delantero tolimense, de 40 años, sigue siendo la figura del Once Caldas de Manizales y una de las estrellas del fútbol profesional colombiano. El año pasado fue goleador de la Copa Sudamericana, después de anotar 10 tantos en su primera participación en ese torneo.
Este lunes, Moreno se consolidó como el mejor delantero criollo de la historia. En la victoria 1-2 del Once Caldas contra Cúcuta en el estadio General Santander, el experimentado atacante, que busca ser uno de los convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial del 2026, anotó un doblete que lo metió en la historia del balompié nacional.