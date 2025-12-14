x

Daniel Muñoz reapareció luego de cirugía de rodilla; dejó mensaje para el Crystal Palace y la Selección Colombia

El lateral antioqueño pasó por el quirófano para solucionar una molestia con la que estaba desde que jugó la Copa América del 2021 en Brasil.

  Daniel Muñoz, lateral de 29 años del Crystal Palace, estará ausente de las canchas entre cuatro a seis semanas debido a una cirugía en la rodilla. Foto: Instagram @daniel.chitiva
    Daniel Muñoz, lateral de 29 años del Crystal Palace, estará ausente de las canchas entre cuatro a seis semanas debido a una cirugía en la rodilla. Foto: Instagram @daniel.chitiva
  El jugador se mostró en sus redes sociales entrenando y haciendo la rehabilitación de su intervención para regresar a las canchas. Foto: captura historia @daniel.chitiva
    El jugador se mostró en sus redes sociales entrenando y haciendo la rehabilitación de su intervención para regresar a las canchas. Foto: captura historia @daniel.chitiva
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

14 de diciembre de 2025
Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y de la Selección Colombia reapareció públicamente luego de ser sometido a una cirugía en su rodilla que lo alejará durante un tiempo de las canchas. El jugador dejó un mensaje contundente.

La ausencia del lateral de 29 años ha estado marcada por rumores y voces oficiales, pues en su carrera no hay registro de que sea un hombre recurrente en lesiones, siendo la más grave hasta ahora una lesión en el muslo que hizo que estuviera ausente en el Genk de Bélgica, su antiguo club, durante 24 días en abril de 2023.

Lea también: La lesión de Daniel Muñoz y el rumor de arresto que prendieron las alarmas en Colombia

Por eso sorprendió que hace una semana en la fecha 14 de la Premier League el nombre de Muñoz no estuviera ni siquiera dentro de los convocados del Crystal Palace ante el Fulham, pues el colombiano es una pieza clave en el 11 de los dirigidos por el austríaco Oliver Glasner.

Justamente fue el técnico quien aclaró que el lateral de 29 años nacido en Amalfi, Antioquia, no se encontraba disponible por una molestia en la rodilla, sin embargo, un hecho aislado generaba rumores sobre el motivo de la ausencia del jugador.

Durante el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, medios ingleses mencionaban que un futbolista había sido arrestado en Londres tras una pelea en un club nocturno. Versiones extraoficiales indicaban que se trataba de un jugador de 29 años e “internacional”, algo que al parecer calaba con las características de Daniel Muñoz.

Sin embargo, días después se supo la identidad de implicado, pues se trataba del delantero Iván Toney, algo que acabó con la preocupación desde Colombia sobre un posible escándalo del lateral ex Atlético Nacional.

Aclarado ese rumor, el jueves pasado Daniel Muñoz fue intervenido quirúrgicamente. La cirugía, practicada en Londres, consistió en una artroscopia para extraer un fragmento que le causaba molestias persistentes.

Según indicaron reportes médicos, el problema estaba desde que el jugador estuvo presente en la Copa América del 2021, disputada en Brasil, siendo algo que no afectó el rendimiento del futbolista, pero que sí seguía generando incomodidad.

El mensaje de Daniel Muñoz luego de la cirugía

Tras haber sido intervenido quirúrgicamente, el lateral se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje contundente para el club y la Selección.

Con una imagen en sus historias donde se le ve entrenando y una imagen que indica que está “cargando baterías”, el colombiano deja claro que se está preparando para volver pronto a las canchas y seguir aportando a su club, quien actualmente es quinto de la Premier League pese a haber perdido este fin de semana con el Manchester City de local con un marcador 0-3.

El jugador se mostró en sus redes sociales entrenando y haciendo la rehabilitación de su intervención para regresar a las canchas. Foto: captura historia @daniel.chitiva
El jugador se mostró en sus redes sociales entrenando y haciendo la rehabilitación de su intervención para regresar a las canchas. Foto: captura historia @daniel.chitiva

Según el pronóstico médico, Muñoz estará en recuperación de 4 a 6 semanas, algo que en un tono más cauteloso fue confirmado por el técnico Glasner.

“Debería estar listo para jugar a mediados del próximo mes. Siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe y soy un poco cauteloso, pero no parece demasiado grave”, expresó el estratega.

Ante este tiempo de incapacidad, Muñoz aún no representa una preocupación ni una posible baja para los dirigidos por Néstor Lorenzo de cara al Mundial. De hecho, se habría llegado a la decisión de la cirugía gracias a un consenso entre el club y los médicos de la Selección Colombia.

Siga leyendo: Daniel Muñoz pasó por el quirófano: los detalles de su cirugía y la respuesta a si se perderá el Mundial

