Rector del T. de A. quiere reelegirse, pero siembran dudas sobre sus estudios

En septiembre pasado, el Mineducación ordenó una investigación tras las denuncias acerca de que en las elecciones para representante estudiantil ante el CSU se habrían empleado buses de la institución para traer de Amalfi a Medellín a alumnos a que votaran por la plancha favorable al rector García. También circularon audios acerca de ofrecimientos de mercados, refrigerios y hasta de una rumba de alto voltaje para celebrar. “Igual pasó con los egresados, que colocaron buses que llegaron de Amalfi y Anorí”, dijo una fuente.

Uno de los ruidos que ya se ha sentido en la contienda desde hace varios meses es que, con el poder que tiene por estar ejerciendo ahora, García ya tendría inclinada la balanza en su favor, pues contaría con los primeros cuatro apoyos y habría mucha posibilidad de obtener el quinto, el de los exrectores.

En ese órgano directivo hay nueve votos: de los estudiantes, egresados, profesores, funcionarios administrativos, exrectores, del sector productivo, un representante del Ministro de Educación y otro del Presidente de la República, así como el voto del gobernador de Antioquia.

Tras escuchar las propuestas de todos y revisar sus hojas de vida, la determinación sobre quién será el ungido por los próximos cuatro años la tomaría el Consejo Superior Universitario.

En la contienda permanecen nueve aspirantes vigentes, ya que dos más resultaron “descabezados” por no cumplir requisitos de experiencia en labores administrativas y docentes. Entre los postulantes siguen el actual rector, Leonardo García, así como Elimeleth Asprilla, Yuliana Gómez, Luis Gonzaga Martínez, Beatriz Eugenia Muñoz, Olga Patricia Ramirez, Carlos Alberto Restrepo, Fabio Alberto Vargas y Fredy Alonso Vélez.

Aunque los pasillos del Tecnológico de Antioquia se sienten fríos por la ausencia de estudiantes que salieron de vacaciones desde el pasado 23 de noviembre, lo que sí está candente es la puja por la elección de rector, plaza que se debe definir mañana martes 16 de diciembre.

El voltaje no ha bajado. En X, el abogado Carlos Mario Patiño hizo la pregunta con tono de denuncia acerca de “quién se habrá comido las 36 toneladas de arroz que compró el rector del @tecdeantioquia el año pasado” y de inmediato se desató una andanada de respuestas hablando en favor de la entrega de ese insumo para paliar el hambre de los estudiantes.

El problema estaría en que el objeto del contrato al que se refiere Patiño, por $1.286 millones, no era para mercados sino para suministrar “600 almuerzos diarios”, servidos de lunes a viernes, entre abril y noviembre de 2024 y al cambiar el objeto, la administración del Tecnológico podría estar incurriendo en celebración indebida de contrato y peculado por destinación oficial diferencial.

Además, personas ligadas con campañas opositoras a García, que pidieron reserva de su identidad por temor a represalias, le dijeron a EL COLOMBIANO que si este sale nuevamente electo hay la posibilidad de demandar, pues, en su concepto existen dudas sobre las cualidades de este para estar en el cargo.

Resulta que para optar a la rectoría hay que tener título de posgrado. García es magíster en Contratación Estatal de la Universidad de Medellín egresado en marzo de 2023, pero además cursa estudios de doctorado.

¿Cuál es el problema? Que personas interesadas elevaron un derecho de petición a la U. de M. para conocer la tesis de grado y en la respuesta del 2 de septiembre ese centro académico contestó que el trabajo académico no está en el repositorio institucional porque el estudiante García optó por una modalidad diferente que consiste en acreditar un artículo en una revista indexada. En este caso, confirmaron que esa publicación se haría en la revista Prolegómenos, “quienes certificaron que el trabajo de grado fue aceptado para publicación en el mes de octubre de 2022”.

Sin embargo al contestar otro derecho de petición a la mencionada revista, su editora contestó que “Una vez revisado el sistema OJS (sistema a través del que se reciben los artículos que son sometidos por los autores para eventual proceso editorial), en el cual se aloja la actividad de la Revista Prolegómenos, no hay datos de ningún artículo publicado, con el título “De la gestión y responsabilidad fiscal en el marco de la contratación estatal en Colombia”.

Y con relación al doctorado, que resolvería con creces el requisito del posgrado, sucede que García está cursando un estudio de este tipo en el área de educación y estudios sociales, justo en el mismo TdeA, y los opositores se preguntan qué tan dispuestos estarían a corcharlo los docentes y directivos que están bajo su mando si no cumple los requisitos.

EL COLOMBIANO trató de conocer las respuestas de García a los señalamientos, pero el equipo de la universidad dijo que él no se iba a pronunicar. Sin embargo, personas cercanas defendieron que los señalamientos contra García obedecen a una persecución para truncar su aspiración. Informaron que no han conocido ninguna decisión del Mineducación sobre las quejas de las elecciones de representante estudiantil, aunque precisaron que los elegidos se posesionaron sin problema.

“Hay que precisar que no es del resorte del rector establecer los tiempos de la elección y esto depende de los estatutos definidos por el CSU, donde él tiene voz, pero no voto. Las elecciones ocurren en estas fechas porque coinciden con la elección de hace cuatro años y se cumple el periodo rectoral”, dijeron.

Otra fuente ligada a García añadió con relación a los estudios de posgrado que para graduarse de la maestría el requisito no era que el artículo se publicara sino que fuera “publicable”, y entregó un certificado de Prolegúmenos, de octubre de 2022 que señala que el artículo mencionado antes “ha sido sometido y aceptado para trámite editorial”. La firma es de una editora distinta a la de 2022.

Este diario buscó directamente a la revista pero no contestaron en su sede de la Universidad Militar Nueva Granada, de Bogotá.

Para finalizar, la fuente universitaria afirmó con relación al doctorado que hace García allí mismo que “no hay nada ilegal ni por fuera de la norma en que un funcionario de una universidad realice sus estudios de posgrado en la misma universidad en la que trabaja”. De hecho, hay en este caso otros docentes y funcionarios inscritos.

Además, agregaron que muchos profesores del posgrado son extranjeros y la mayor parte del jurado de la tesis doctoral es externo.

La hora de la verdad en esta discusión será la reunión del CSU, que se está programada para este 16 de diciembre en la Gobernación de Antioquia.