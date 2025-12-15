“Jamás le daré la mano a un hijo de nazi”: la polémica por reacción de Petro sobre triunfo de Kast en Chile

A través de su cuenta de X, Petro denunció que su primer trino sobre los resultados electorales en Chile fue bloqueado en la red social, y en un posterior mensaje escribió: “El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles. Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente (se refiere a Salvador Allende). El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi , tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir. Que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de esa casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fui abandonado para nada”.

Desmarcándose de las posturas diplomáticas como la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del propio mandatario Gabriel Boric, el presidente Gustavo Petro se desató este domingo, 15 de diciembre, en contra de la elección de José Antonio Kast como nuevo presidente chileno, quien barrió en la segunda vuelta ante la progresista Jeannette Jara.

Kast, quien abiertamente ha declarado su simpatía por el dictador Pinochet, se impuso con un 58% frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, tras un rapidísimo conteo del 86% de los votos. Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años. El devoto católico y padre de nueve hijos promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

El presidente argentino Javier Milei fue el primero de América Latina en felicitar a su “amigo” Kast. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, afirmó en la red social X.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también le felicitó y dijo que espera cooperar con Kast para “fortalecer la seguridad pública, poner fin a la migración ilegal y revitalizar nuestra relación comercial”.

El presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, le deseó “pleno éxito” y dijo que seguirá trabajando para tener “excelentes relaciones bilaterales” con Chile.

Kast aseguró durante toda la campaña que Chile “se cae a pedazos”. Este fue su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presentó a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco, que se aleja del “milagro económico” que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según un sondeo Ipsos de octubre.

Sin embargo, la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de delitos como el secuestro y la extorsión, tras la irrupción de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

Muchos chilenos reclamaban un cambio. Pero Cecilia Mora, una jubilada de 71 años, votó a Jara para preservar los beneficios sociales y porque Kast le parece “un Pinochet sin uniforme”.

“Quiero que mi país vuelva a ser tranquilo, que uno pueda caminar por las calles libremente sin el temor que te quiten la cartera” pero “Kast me recuerda mucho a la dictadura”, dijo.